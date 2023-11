La valeur d’un milliardaire africain bondit d’un milliard $ en deux semaines

Share on Telegram

Le milliardaire sud-africain et pionnier de l’oncologie, Patrick Soon-Shiong, voit sa valeur nette s’approcher de la barre des 10 milliards de dollars, propulsée par le succès de son investissement dans ImmunityBio, une entreprise spécialisée en immunothérapie avancée. Selon les données récentes du Bloomberg Billionaires Index, sa fortune a connu une augmentation spectaculaire de plus d’un milliard de dollars au cours des deux dernières semaines, consolidant ainsi sa position parmi les personnes les plus riches d’Afrique. Ce gain financier notable a propulsé Soon-Shiong au-delà des 9 milliards de dollars, renforçant son statut de magnat sud-africain.

Réputé pour ses contributions novatrices au traitement du cancer, Soon-Shiong voit sa situation financière s’améliorer considérablement. Sa valeur nette, qui s’élevait à 8,36 milliards de dollars le 21 octobre, a atteint 9,38 milliards de dollars, générant un impressionnant gain quotidien moyen de 72,86 millions de dollars. Cette poussée récente témoigne de la stabilité de ses investissements et réaffirme sa place parmi les milliardaires les plus influents du continent africain. Au moment où nous rédigeons cet article, la valeur du milliardaire est redescendu à 9,25 milliards $.

Au cours des dix derniers mois, Soon-Shiong a connu des périodes difficiles, accumulant des pertes s’élevant à près de 600 millions de dollars depuis le début de l’année. Cependant, le gain récent de 1,02 milliard de dollars a largement compensé ces pertes, créant un gain cumulatif de 446 millions de dollars. Cette résilience financière s’explique principalement par la croissance significative de la valeur marchande de sa participation majoritaire de 76 % dans ImmunityBio, une entreprise dédiée au développement de thérapies et de vaccins de pointe pour renforcer le système immunitaire contre les cancers et les maladies infectieuses.

Selon les données fournies par Billionaires.Africa, la participation de Soon-Shiong dans ImmunityBio a augmenté de 1,21 milliard de dollars depuis le 21 octobre, passant de 694,13 millions de dollars à 1,90 milliard de dollars au moment de la rédaction de cet article. Les investisseurs à la Bourse du Nasdaq ont également montré un intérêt croissant pour la société californienne en phase clinique, entraînant une augmentation remarquable des actions de l’entreprise de 173,72 %, passant de 1,37 $ à 3,75 $ par action. Cette tendance ascendante sur le marché boursier confirme la confiance continue des investisseurs dans les perspectives prometteuses d’ImmunityBio, renforçant ainsi la valeur nette de Soon-Shiong.