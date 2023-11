L’entreprise d’un célèbre milliardaire enregistre des pertes mais …

Berkshire Hathaway Inc., l’entreprise emblématique dirigée par Warren Buffett, a annoncé au troisième trimestre de cette année sa première perte trimestrielle globale en un an. Cette déclaration a suscité l’attention des investisseurs du monde entier, car les cours d’actions d’entreprises détenues par Berkshire, y compris Apple, ont connu une chute significative. Cependant, il convient de noter que malgré cette perte, l’entreprise a réussi à atteindre un bénéfice d’exploitation record, grâce à l’amélioration de ses activités d’assurance.

L’impact des taux d’intérêt sur les investissements de Berkshire a été l’un des facteurs majeurs contribuant à la perte de l’entreprise. Les taux d’intérêt en hausse ont fait grimper les rendements de son vaste portefeuille de bons du Trésor américain, atteignant un seuil de 5 %. Cependant, ces hausses ont également exercé une pression à la baisse sur la valeur de certaines actions, impactant négativement les résultats financiers globaux de Berkshire.

Malgré les défis rencontrés sur les marchés, Berkshire Hathaway a affiché des résultats encourageants dans ses activités d’assurance. La diminution des accidents de voiture et une saison des ouragans calme dans l’Atlantique ont contribué à soutenir les activités d’assureur automobile et de réassurance de Geico, ajoutant une bouffée d’air frais aux résultats financiers de l’entreprise.

Toutefois, il est important de noter que Berkshire Hathaway reste prudente face à l’évolution des valorisations boursières et à l’environnement de marché. Les fluctuations récentes des cours d’actions et l’incertitude économique poussent l’entreprise à exercer une vigilance accrue dans ses décisions d’investissement.

L’entreprise a également signalé des signes de prudence de la part des consommateurs, reflétant les tendances économiques plus larges. Les chiffres de son chemin de fer BNSF indiquent une diminution de l’expédition de biens de consommation, et la baisse des achats de maisons a nui à sa société de courtage immobilier ainsi qu’à son unité Clayton Homes. Les ventes de camping-cars et de vêtements de Forest River, y compris Fruit of the Loom, ont également chuté, mettant en évidence les répercussions économiques actuelles.

En dépit de ces défis, Berkshire Hathaway peut compter sur des éléments positifs dans son portefeuille. Par exemple, l’acquisition de Jazwares, un fabricant de jouets qui produit les populaires Squishmallows, a contribué à compenser certaines des baisses. Au cours du trimestre, cette acquisition a généré des revenus de 469 millions de dollars.