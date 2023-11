L’incroyable offre d’emploi d’un milliardaire dans le secteur de l’hôtellerie

L’agence Fairfax and Kensington, qui est une référence dans le recrutement de personnel de maison, a récemment fait une annonce qui laisse bouche bée. L’annonce est celle d’un milliardaire qui a préféré garder l’anonymat et qui recherche un couple d’employé de maison qui va travailler sur une île privée au niveau des Caraïbes. Les heureux élus vont travailler sur l’île pendant un an et ils auront droit à une rémunération stratosphérique.

Tenez-vous bien, le couple d’employé de maison va bénéficier d’un salaire mensuel de 160.000 livres, soit environ 184.000 euros. À noter que l’île est localisée dans l’archipel des Îles Vierges britanniques, près de Necker Island. Cette zone est très célèbre, car elle abrite les résidences de quelques-unes des personnalités les plus riches de la planète. Richard Branson notamment, possède une propriété à Necker Island.

Le milliardaire anonyme qui a fait l’annonce a pour objectif de faire la promotion de son île privée. Dès l’année prochaine, l’île doit être en mesure d’accueillir une clientèle triée sur le volet qui se compose de personnalités très riches. Le couple d’employé de maison devra gérer plusieurs aspects au niveau de l’île. En effet, dans un premier temps, il va devoir faire la publicité du tourisme de luxe pieds nus sur les réseaux sociaux.

Par la suite, les employés devront mettre en place une stratégie de branding autour de l’attrait de l’île privée. Enfin, les profils qui seront choisis vont gérer l’intendance d’un hôtel et superviser les infrastructures de l’île. Ils devront aussi veiller à l’aménagement paysager des plages et des espaces extérieurs. D’après les informations du New York Post, la prise de poste se fera en janvier 2024. En plus du salaire mirobolant, le couple d’employé aura droit à des avantages alléchants.

Ils travailleront six jours sur sept avec un vol aller-retour offert dans l’année ou 25 jours de vacances. Le milliardaire souhaite que les candidats aient une expérience dans l’hôtellerie de luxe avec une capacité à gérer une équipe et à organiser les services aux clients. Une connaissance des enjeux du tourisme dans les Caraïbes serait un grand atout.

Les candidats intéressés devront envoyer un CV plus une vidéo TikTok de deux minutes avec les hashtags suivants : #barefootluxurybvi et #fairfaxandkensington à l’adresse mail : cv@fairfaxandkensington.com. Si le profil vous convient, alors tentez votre chance pour prétendre travailler dans un décor de rêve avec des conditions de rémunération exceptionnelles. Le couple qui sera choisi aura l’honneur de connaître l’identité du milliardaire propriétaire de l’île privée.