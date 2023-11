Listes électorales au Bénin : Talon accepte des demandes des Démocrates

Share on Telegram

Le président Patrice Talon a accueilli hier lundi 27 novembre 2023, au palais de la Marina, une délégation du parti d’opposition Les Démocrates (LD). La réunion avait pour objectif de discuter des préoccupations du parti concernant la liste électorale et le processus électoral. À la tête de la délégation se trouvait l’ancien président béninois Boni Yayi, accompagné d’Éric Houndété, Nourénou Atchadé et Léon Basile. Les discussions ont été menées de manière responsable, avec les représentants du parti d’opposition qui ont fait part de leurs préoccupations et attentes. À ces dernières, le chef de l’État Patrice Talon a donné des réponses franches.

« Vous pouvez choisir les experts que vous voulez »

L’un des principaux points abordés lors de la rencontre était les préoccupations du parti d’opposition en ce qui concerne la liste électorale, qu’il estime peu fiable. Sur ce point, le président Talon a accepté la demande du parti de procéder à un audit de la liste électorale avant les élections générales de 2026. « Je suis d’accord pour que vous auditiez le registre national d’état civil, y compris le logiciel d’extraction de la liste électorale. Vous pouvez choisir les experts que vous voulez, mais veillez à ce que ce ne soit pas fantaisiste. Et si LD n’a pas les ressources pour le faire, je vais demander au gouvernement de financer », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs été abordé la question de la participation du parti Les Démocrates à la constitution du personnel politique de la CENA (commission électorale) pour l’organisation des élections générales de 2026. À ce sujet, le président Talon a dit être favorable à la participation de leur parti à la constitution du personnel électoral pour garantir la transparence du processus. « Pour 2026, il est évident que le personnel politique de la CENA doit compter des représentants LD conformément à nos habitudes » a-t-il précisé.

Pour rappel, cette rencontre intervient plusieurs semaines après que l’ex-président béninois, Boni Yayi, a appelé la communauté internationale à l’aide pour l’organisation des élections de 2026. « Je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et les autres de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026 » avait-il écrit sur sa page Facebook.