L’Italie va transférer des migrants dans ce pays d’Europe du Sud

L’Italie prend de nouvelles dispositions face au phénomène de l’immigration. En effet, selon des déclarations qui ont été faites par la Première ministre Georgia Meloni, il est envisagé la construction de deux centres de détention en Albanie pour accueillir les migrants tentant de rejoindre les côtes italiennes. Selon la patronne du gouvernement, l’objectif est de contrôler les chiffres de l’immigration qui ont presque doublé au cours de l’année écoulée depuis son entrée en fonction.

À en croire les précisions qui ont été faites par la Première ministre, les installations devraient ouvrir au printemps prochain et accueillir dans un premier temps 3 000 personnes. Les centres auront une capacité d’accueil évaluée à 36 000 personnes par an. Cette mesure intervient dans un contexte où la formation politique au pouvoir en Italie est confrontée à une réelle pression liée au phénomène de l’immigration clandestine. Depuis le début de l’année, plus de 145 000 personnes ont atteint les côtes italiennes depuis janvier, contre 88 000 l’année dernière.

« L’immigration irrégulière massive est un phénomène auquel (…) les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas faire face seuls », avait déclaré Meloni lors d’une conférence de presse conjointe avec Rama, ajoutant que « la coopération entre les États membres de l’UE et ceux qui sont, pour l’instant, non membres de l’UE, peut jouer un rôle décisif ».

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un pays européen fait recours à un autre pour la gestion de la crise migratoire. La Grande-Bretagne avait recouru au Rwanda pour accueillir les migrants. Cette initiative avait fait grand bruit et avait suscité des réactions de part et d’autres dans le monde.