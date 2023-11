Loi béninoise de finances gestion 2024 : Wadagni détaille les grandes lignes

Share on Telegram

Le ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances pour la gestion 2024 devant les parlementaires de la neuvième législature. Accompagné des directeurs techniques de son ministère et sous le contrôle du président de la commission des finances, l’He Gérard Gbénonchi, cette présentation visait à examiner les budgets sectoriels inclus dans le projet de loi de finances. Lors de sa présentation, le ministre Wadagni a souligné que les dépenses du budget général de l’État comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Un recul de 5,9% des ressources de financement est prévu

Sur le premier volet, il a noté une hausse des dépenses ordinaires de 206,600 milliards de FCFA en septembre 2023. Cela est principalement dû à l’élargissement des dépenses de personnel et de transfert, lié à la revalorisation des revenus des agents de l’État et d’autres ajustements. Le ministre a par ailleurs confirmé que le solde prévisionnel des comptes d’affectation spéciale pour 2024 est nul. Au titre de l’année 2024, un recul de 5,9% des ressources de financement est prévu, passant de 1.193.337 milliards de FCFA (2023) à 1.123.274 milliards de FCFA.

Une baisse est également prévue au niveau des charges de financement. Elles sont à 647,574 milliards de FCFA contre 686,937 milliards de FCFA en 2023, en baisse de 5,7%. Les dépenses d’investissement, quant à elles, restent presque stables à 963,400 milliards de FCFA, démontrant la volonté du gouvernement d’orienter la croissance économique vers le bien-être des populations. Le projet de budget de l’État pour 2024 présente un solde budgétaire global de 415,700 milliards de FCFA. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2023 (506,400 milliards de FCFA).

Pour 2024, l’indicateur de mesure de la sensibilité sociale du budget de l’Etat développé par le Fonds Monétaire international (FMI), appelé dépenses sociales prioritaires (DSP), prévoit un objectif indicatif de 181,1 milliards de FCFA contre 170,1 milliards pour l’année 2023.