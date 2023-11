Lune: Jeff Bezos dévoile un peu plus son projet

La conquête de la Lune continue d’attirer l’attention, et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et propriétaire de Blue Origin, se positionne de plus en plus en tant qu’acteur majeur de cette aventure spatiale. En effet, l’entreprise aérospatiale de Bezos a récemment été sélectionnée par la NASA pour fournir un système de transport de fret et d’astronautes dans le cadre du programme Artemis. Alors que SpaceX et son Starship font beaucoup parler d’eux, Blue Origin dévoile sa propre vision pour l’exploration lunaire.

Blue Origin vient de présenter une maquette à taille réelle de son alunisseur Blue Moon Mark 1 (MK1) dans sa version cargo. Ce vaisseau spatial servira de base pour le développement du module MK2, destiné à acheminer des passagers à partir de la mission Artemis V. L’ambition de Blue Origin est claire : emporter jusqu’à trois tonnes de charge utile « n’importe où sur la surface lunaire« . Ce projet témoigne de la volonté de l’entreprise de jouer un rôle majeur dans la réouverture de la voie vers la Lune.

Un premier vol d’essai, baptisé mission Pathfinder (MK1-SN001), est prévu pour tester l’ensemble des systèmes critiques du MK1. Ce vol se fera à vide, et le vaisseau devra réussir un alunissage précis dans un rayon de 100 mètres d’un point désigné. Bien que Blue Origin n’ait pas encore fixé de date pour cette mission Pathfinder, elle prévoit de l’effectuer avec sa fusée réutilisable New Glenn, conçue pour accomplir au moins 25 vols et capable de transporter jusqu’à 45 tonnes en orbite terrestre basse.

Le deuxième vol du Blue Moon Mark 1 (MK-SN002) est quant à lui destiné à emporter du fret pour des clients, mais sa réalisation dépendra du succès du premier vol d’essai. De plus, le calendrier global des missions lunaires dépendra largement de la réussite des missions Artemis III et IV confiées à SpaceX. Le lancement d’Artemis III, prévu pour fin 2025, pourrait être repoussé à 2026 en raison de divers retards.

Il est important de noter que le design actuel du Mark 1 de Blue Origin est sensiblement différent des itérations précédentes. Il semble plus fin et plus grand que ce qui avait été initialement présenté par la société. La NASA, de son côté, a récemment choisi Blue Origin pour construire un atterrisseur lunaire distinct, le Mark 2. Si tout se déroule comme prévu, le Mark 2 sera utilisé lors de la mission Artemis 5, prévue pour 2029 selon le calendrier actuel.

La NASA a attribué une récompense de 3,4 milliards de dollars à Blue Origin pour le développement du Mark 2, afin d’assurer une deuxième option pour l’atterrissage des astronautes sur la Lune. Cette démarche vise à renforcer la fiabilité et la diversité des moyens d’exploration lunaire. En parallèle, SpaceX continue de travailler sur son véhicule Starship réutilisable pour le même objectif, avec des missions Artemis 3 et 4 prévues respectivement pour 2025 et 2028.

Blue Origin ne se contente pas de participer aux missions Artemis, mais elle est également impliquée dans le programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA. L’objectif de ce programme est d’envoyer des technologies développées en privé sur la Lune à des fins d’étude scientifique, jetant ainsi les bases des futures visites en équipage sur notre satellite naturel, en commençant par Artemis 3. Jeff Bezos et son entreprise s’imposent donc comme des acteurs incontournables de la conquête de la Lune, aux côtés de SpaceX et de la NASA.