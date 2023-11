Maghreb: un pays va commercialiser sa propre marque de voiture dès ce mois

Le secteur de l’automobile est l’un des plus stratégiques de l’économie mondiale. Il génère des revenus colossaux avec des perspectives qui ne cessent d’évoluer. Les entreprises du secteur de l’automobile sont considérés comme les plus puissantes du monde. Ce sont les firmes américaines, européennes et asiatiques qui se taillent la part du lion dans ce domaine. Et l’Afrique dans tout ça ? Le continent a commencé à mettre en place des initiatives pour rattraper son retard.

Au Maroc par exemple, une étape vient d’être franchie. En effet, le groupe Neo Motor, fondé par Nassim Belkhayat a annoncé la commercialisation de ses premières voitures produites localement. Nous sommes face à du 100% made in Maroc. C’est au cours d’un récent entretien médiatique que Nassim Belkhayat a notifié que les premiers modèles du Neo Motor seront disponibles sur le marché dès ce mois de novembre.

Selon le fondateur de la société, près de 200 commandes furent reçues jusqu’à présent. C’est en mars dernier que la voiture avait été dévoilée en présence du roi Mohamed VI. Quelles sont les caractéristiques de ce quatre roues typiquement marocain ? Il s’agit d’un modèle à toit repliable qui possède un moteur à 3 ou 4 cylindres, avec un réservoir de 350 litres.

Neo Motor a déclaré que le 3 cylindres sera vendu à 175 000 dirhams (17 200 dollars) alors que le prix du 4 cylindres se situera à 185 000 dirhams (18 200 dollars). Neo Motor représente les ambitions du royaume Chérifien dans le domaine de l’automobile. Cela fait plusieurs années que les premières autorités ont enclenché des mécanismes afin de faciliter les investissements dans ce secteur stratégique.

Le pays est entrain de récolter les fruits de sa vision. À noter que l’usine du constructeur est localisée dans la région de Kénitra. Son coût de construction s’élève à 156 millions de dirhams. D’après des sources concordantes, l’usine sera en mesure de produire 27000 voitures par an. Le projet Neo Motor va permettre l’avènement d’une véritable industrie automobile avec la production locale de véhicules et de pièces détachées.

Le Maroc affiche ses ambitions et donne l’exemple au reste de l’Afrique. Sur le continent, il n’y avait que quelques pays comme l’Afrique du Sud qui possédaient une industrie automobile digne de ce nom. Le Maroc vient de faire son entrée dans ce cercle restreint et compte à moyen terme se positionner comme un véritable leader. Le royaume Chérifien en a les moyens. Le pays possède l’expertise, la force d’investissement et l’écosystème optimal pour atteindre ses objectifs.