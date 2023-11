Mali: l’armée affirme avoir brisé la ligne défensive des rebelles avant Kidal

C’est une avancée significative pour le pouvoir malien. L’armée malienne a récemment annoncé une petite victoire dans sa lutte contre les forces rebelles dans la région de Kidal. Le 11 novembre, les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont annoncé avoir brisé la ligne défensive stratégiquement établie par les groupes armés terroristes aux abords de Kidal. Cette percée a été réalisée grâce à des opérations aéro-terrestres coordonnées et efficaces, conduisant à la dispersion et à la déroute des insurgés.

L’armée malienne, soutenue par les combattants de la société paramilitaire russe Wagner, a engagé un combat intense contre les rebelles de la coalition CSP-PSD pour l’accès à la ville stratégique de Kidal. Selon l’armée, cette opération militaire a mis un accent particulier sur la minimisation des risques pour la population civile. Les combats, qui ont éclaté près de la localité d’Alkite, à environ trente kilomètres de Kidal, ont été marqués par des affrontements intenses à l’arme lourde selon plusieurs sources.

La tension montait depuis plusieurs jours autour de Kidal, une ville cruciale pour le contrôle de la région nord du Mali. Les forces maliennes, en progression constante, ont démontré leur capacité à mener des opérations d’envergure, malgré les défis posés par les groupes rebelles bien armés et organisés.

L’intervention des FAMa à Kidal et ses environs s’inscrit dans une stratégie plus large de reprise de contrôle du territoire national et de protection des citoyens maliens. L’armée insiste sur sa détermination à rétablir la paix et la stabilité dans une région longtemps tourmentée par l’insécurité et la violence.

Dans l’ensemble, cette opération militaire à Kidal représente un tournant crucial dans le conflit qui sévit au Mali. Elle met en lumière la complexité de la situation sur le terrain, impliquant des acteurs nationaux et internationaux, et soulève des questions sur l’avenir de la région. Alors que l’armée malienne continue sa marche vers Kidal, l’attention se tourne vers les répercussions de cette offensive sur la dynamique du conflit et la vie des citoyens maliens dans la région.