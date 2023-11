L’armée malienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes précises contre deux véhicules blindés initialement appartenant à la MINUSMA, mais qui avaient été récupérés par des terroristes dans la région de Kidal. Ces actions décisives, qui se sont déroulées entre le mardi 07 et le mercredi 08 novembre 2023, démontrent l’efficacité de la surveillance aérienne des Forces Armées Maliennes (FAMa), qui a su identifier et neutraliser avec succès ces cibles potentiellement dangereuses pour la sécurité nationale.

Dans le cadre de leur campagne continue contre le terrorisme, les FAMa ont pris pour cible un ancien camp de la MINUSMA à Kidal, où plusieurs pick-up utilisés par les terroristes ont été détruits. Ce déploiement de la puissance aérienne reflète l’engagement des forces armées à assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire malien. La population est encouragée à rester vigilante face à la propagande des groupes armés qui cherche à saper la réputation des forces maliennes.

Escalade militaire

L’escalade militaire au nord du Mali connaît une évolution majeure avec la récente consolidation des positions de l’armée malienne et de ses alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La prise de contrôle de Kidal devient ainsi un enjeu stratégique central. L’accentuation de la présence militaire dans cette région s’est intensifiée suite à l’abandon du camp par la MINUSMA, signalant une possible préparation à une confrontation d’envergure contre les factions rebelles.

En effet, les dernières manoeuvres montrent une montée en puissance des forces en présence, notamment avec l’arrivée de combattants de Wagner à Gao et le déploiement de troupes supplémentaires vers Tombouctou. Ces préparatifs suggèrent une stratégie de reprise de territoires actuellement sous contrôle rebelle. Les frappes de drones sur les positions à Kidal, vraisemblablement lancées depuis Anéfis, témoignent de cette détermination à récupérer des zones clés.

Des défis diplomatiques

Dans ce contexte tendu, le Mali fait également face à des défis diplomatiques et à des accusations d’ingérence étrangère, comme l’a souligné le ministre malien Choguel Maïga. Son discours critique à l’égard de l’intervention occidentale et des promesses non tenues par des acteurs internationaux, comme la France, traduit une méfiance grandissante et une volonté de réaffirmer la souveraineté nationale dans la gestion du conflit.

Malgré les obstacles et les critiques, l’armée malienne affirme sa résolution à défendre la nation, tout en veillant au respect des droits humains et des conventions internationales. Le gouvernement malien, en adoptant une posture ferme face au terrorisme, exprime une volonté inébranlable de progresser vers la paix et la stabilité, tout en restant unis sous le mantra « Unis, nous vaincrons ».