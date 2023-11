Microsoft recrute Sam Altman (ex-PDG d’OpenAI), tournant dans la course à l’IA

Share on Telegram

Microsoft a annoncé une décision stratégique majeure, accueillant à bras ouverts l’ancien PDG d’OpenAI, Sam Altman, ainsi que l’ancien président de la même entreprise, Greg Brockman, dans ses rangs. La nouvelle a été confirmée par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans une déclaration affirmant que ces deux figures de renom dirigeraient une toute nouvelle équipe de recherche avancée sur l’intelligence artificielle.

Nadella s’est montré enthousiaste quant à cette intégration, exprimant sa volonté de fournir à Altman et à Brockman les ressources nécessaires pour leur succès dans ce nouveau parcours au sein de Microsoft. L’annonce de cette intégration intervient après un week-end agité pour Sam Altman. Sa révocation soudaine de son poste de PDG chez OpenAI a marqué le début de cette période de chaos.

Le conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif derrière des technologies comme ChatGPT a affirmé avoir perdu confiance en sa capacité à continuer de diriger la société, une décision qui a secoué la communauté technologique. Au moins trois autres chercheurs auraient également quitté l’entreprise peu après cette éviction.

Dans un revirement surprenant, des discussions ont surgi au sein du conseil d’administration d’OpenAI pour reconsidérer la décision concernant Altman. Ce dernier a même été aperçu au siège de l’entreprise, laissant entrevoir un potentiel retour. Cependant, malgré ces spéculations, les tentatives de rétablir la situation ont échoué. The Verge a rapporté que le conseil d’administration a finalement nommé Emmett Shear, ancien PDG et co-fondateur de Twitch, au poste de PDG par intérim, mettant ainsi un terme à toute possibilité de retour d’Altman à la tête d’OpenAI.

L’arrivée d’Altman et de Brockman chez Microsoft ne signifie cependant pas la fin du partenariat entre la multinationale et OpenAI. Dans son message, Satya Nadella a tenu à souligner l’engagement continu de Microsoft envers cette collaboration. Il s’est dit impatient de collaborer avec Emmett Shear et la nouvelle équipe de direction d’OpenAI. De son côté, Sam Altman a réitéré sa détermination en partageant le message de Nadella, affirmant que la mission se poursuivra malgré ce récent tumulte.