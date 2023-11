Nucléaire: Microsoft se lance dans un projet unique digne d’un état

Share on Telegram

L’industrie technologique est en constante évolution, cherchant toujours des moyens plus efficaces et respectueux de l’environnement pour alimenter ses opérations. Microsoft, géant technologique mondial, explore une avenue audacieuse : utiliser des réacteurs nucléaires de nouvelle génération pour alimenter ses centres de données et ses ambitions en matière d’intelligence artificielle. Cette décision découle d’une offre d’emploi récente cherchant un manager pour guider la stratégie nucléaire de l’entreprise.

L’industrie de l’énergie nucléaire connaît une renaissance, stimulée en partie par la flambée des prix des énergies fossiles et des tensions géopolitiques mondiales qui coupent certains circuits d’approvisionnement classiques. Cette renaissance a entraîné une demande sans précédent d’uranium, un élément clé pour la production d’énergie nucléaire jugée moins dépendante des pays producteurs.

Des défis pourtant importants

Alors que de nombreux experts vantent les avantages de l’énergie nucléaire comme source d’énergie stable et sans carbone, comparée à d’autres énergies renouvelables, les innovations comme les petits réacteurs modulaires (SMR) attirent l’attention. Microsoft s’intéresse précisément à ces SMR, considérés comme plus économiques et faciles à construire que leurs prédécesseurs.

Toutefois, la renaissance nucléaire a ses défis. L’augmentation de la demande d’uranium présente des opportunités pour les pays producteurs, notamment en Afrique. Kazatomprom, le plus grand producteur d’uranium au monde, envisage de relancer pleinement ses opérations minières en 2025, illustrant ainsi la vigueur retrouvée du marché de l’uranium. Mais avec l’augmentation de la demande pourrait également venir une augmentation des prix, ayant un impact potentiel sur l’économie mondiale.

Des controverses à venir

Les ambitions de Microsoft dans le nucléaire ne sont pas sans controverses. Si l’énergie nucléaire ne produit pas d’émissions de gaz à effet de serre, elle pose d’autres problèmes, notamment la gestion des déchets radioactifs et la nécessité d’établir une chaîne d’approvisionnement en uranium. Ces défis sont exacerbés par le fait que les SMR nécessitent un type d’uranium plus enrichi, avec des implications géopolitiques étant donné que la Russie est actuellement le principal fournisseur. De plus, la gestion des déchets, même pour des réacteurs plus petits, reste un problème pressant.

En dépit de ces défis, le positionnement de Microsoft vers le nucléaire montre une tendance plus large de l’industrie technologique à explorer des solutions énergétiques innovantes. Avec la pression croissante du changement climatique et la nécessité d’une énergie propre, il sera intéressant de voir comment Microsoft et d’autres géants technologiques navigueront dans cette nouvelle frontière énergétique.