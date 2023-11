Onlyfans: Joe Smith, ex-star de la NBA quitte sa femme influenceuse

Share on Telegram

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’ancien joueur de la NBA, Joe Smith, a récemment fait les gros titres en quittant sa femme, Kisha Chavis, après avoir découvert son compte OnlyFans. La réaction de Smith à cette révélation a été à la fois publique et dramatique. Kisha Chavis a partagé ces détails avec TMZ, révélant que Smith avait quitté le domicile conjugal et était même parti vivre chez sa sœur. Cette décision, décrite comme étant le résultat d’une grande colère de Smith, a mis en lumière les complexités de leur relation.

Chavis a expliqué que son compte OnlyFans était actif depuis plus d’un an et qu’elle l’avait publiquement lié à son compte Instagram. Cependant, elle a reproché à son mari de ne pas avoir prêté suffisamment d’attention à ses activités. Elle a également affirmé que Smith avait un ami qui avait contribué à révéler l’existence du compte OnlyFans, jetant ainsi une clé dans leur relation déjà fragilisée.

Publicité

Chavis a avoué que la création de sa page OnlyFans était en partie motivée par des problèmes financiers. Le couple avait du mal à maintenir leur foyer, et ils avaient même été confrontés à une menace d’expulsion. Pour Chavis, cette nouvelle entreprise était un retour à ses racines dans l’industrie pour adultes, et elle a rappelé à Smith qu’il était conscient de son passé lorsqu’ils se sont rencontrés.

La situation est complexe, car Chavis a également révélé qu’elle avait lancé plusieurs entreprises après une tentative infructueuse en tant que musicienne, dont une entreprise de déménagement à laquelle Smith était censé contribuer. Elle a insisté sur le fait que leurs problèmes étaient bien plus profonds que sa carrière OnlyFans, citant des difficultés financières, des problèmes de santé mentale et même des problèmes d’infidélité qui ont marqué leur relation au fil des années.

Lors d’une interview avec « TMZ Live, » Chavis a souligné que la vidéo virale montrant la réaction de Joe Smith n’était que la pointe de l’iceberg. Le couple était ensemble depuis près de 13 ans, mais les défis auxquels ils ont été confrontés au fil du temps ont finalement atteint un point de non-retour. Chavis a expliqué que Joe avait connu des moments difficiles, notamment lorsque sa carrière dans la NBA s’est terminée, et que la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur leurs revenus.

Publicité

Kisha Chavis est convaincue que Joe Smith est tombé dans la dépression après avoir perdu sa carrière de star de la NBA. Au lieu de rebondir et de chercher une nouvelle voie, il est resté inactif. Dans ce contexte, Chavis a pris la décision de créer son compte OnlyFans pour améliorer leur situation financière, même si cela a finalement contribué à l’éclatement de leur relation.