Exportation: ce pays du Maghreb réussit un exploit 

Au Maghreb, les économies locales bénéficient de plus en plus des hydrocarbures. Gaz, pétrole, de plus en plus d’entreprises et conglomérats internationaux travaillent de façon à développer le secteur. En ressort une nouvelle économie, un nouveau segment de marché, qu’il convient de structurer, de renforcer et de peu à peu optimiser.

Et surprise, outre les hydrocarbures, l’Algérie continue également à réfléchir et à développer l’après-pétrole. En effet, ce type de ressource naturelle est amené à être de moins en moins utilisé à l’avenir, alors que de plus en plus de gouvernements et d’entreprises ont entamé leur transition énergétique, vers des projets plus verts, plus économes et moins coûteux pour le consommateur.

L’Algérie exporte parfaitement son clinker

Et là où Alger performe particulièrement, c’est au niveau de la vente de clinker, du ciment écologique. En 2023, l’Algérie aurait ainsi réussi à se positionner en seconde position des exportateurs mondiaux de ciment vert, juste derrière le Vietnam. Au total, ce sont un tout petit peu moins de 439 millions de dollars de marchandise qui ont été envoyés dans le reste du monde.

Des chiffres dévoilés et publiés par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, qui a ajouté que la France était le principal client de l’Algérie, avec des recettes estimées à 172,78 millions de dollars. L’Italie suit ensuite, avec 113,03 millions de dollars d’échange puis la Belgique, avec 89,43 millions de dollars. Le marché européen est donc particulièrement intéressé par le clinker.

Un ciment vert et peu coûteux

Répondant parfaitement aux normes écologiques, le ciment vert algérien permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 40 à 50%. Et cet aspect écoresponsable permet de faire sauter certaines barrières douanières imposées par l’Union européenne sur les produits peu vertueux. De fait, le produit algérien est bon, mais est aussi assez peu coûteux à l’achat !