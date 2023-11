Pétrole au Maghreb: l’Arabie Saoudite signe deux contrats importants dans ce pays

L’Arabie saoudite, un royaume riche en pétrole au Moyen-Orient, a entrepris ces dernières années une stratégie de diversification de ses partenariats internationaux. Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, vise à réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures et à développer des secteurs tels que le tourisme, l’énergie renouvelable, et la technologie. En établissant des liens avec divers pays, allant des nations occidentales aux économies émergentes en Afrique et en Asie, l’Arabie saoudite cherche à attirer les investissements étrangers et à acquérir de nouvelles technologies et expertises, mais aussi à investir à l’étranger.

Cette orientation marque un tournant dans la politique extérieure saoudienne, traditionnellement centrée sur le pétrole et les alliances avec des puissances occidentales, notamment les États-Unis. En diversifiant ses partenariats, le royaume cherche également à jouer un rôle plus influent sur la scène internationale, tout en renforçant sa résilience économique face aux fluctuations du marché pétrolier.

Accords en Algérie

Dans le cadre d’une récente expansion de ses activités internationales, « Ades Holding« , une entreprise de services pétroliers basée en Arabie Saoudite, a conclu deux contrats significatifs avec la Sonatrach, la société nationale algérienne des hydrocarbures. Ces accords, d’une durée de cinq ans, portent sur la gestion de deux plates-formes de forage terrestre.

Ces contrats, d’une valeur de 296 millions de riyals saoudiens, illustrent l’importance de ce partenariat pour les deux parties. Ades Holding réputée pour son expertise dans le secteur des services pétroliers, apporte son expérience et ses capacités technologiques au projet. Cette collaboration est un exemple de la stratégie d’expansion de la Sonatrach, visant à diversifier ses partenariats au-delà des frontières algériennes.

En parallèle, la Sonatrach continue d’étendre son réseau international en nouant des partenariats avec plusieurs pays africains notamment le Congo, la République Démocratique du Congo, le Bénin, et le Ghana. Mais pour l’heure, l’implication d’Ades Holding dans le secteur pétrolier algérien représente une étape importante pour la Sonatrach. L’expertise d’Ades Holding en matière de forage et de gestion des opérations pétrolières est un atout pour les projets de forage en Algérie.

Les contrats entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie reflètent un mouvement stratégique dans le secteur pétrolier algérien mais aussi saoudien. Ces accords, en apportant de nouvelles compétences et technologies, pourraient jouer un rôle dans l’évolution future de l’industrie pétrolière en Algérie, influençant son économie et sa position dans la région du Maghreb.