Pétrole : la Russie augmente ses bénéfices, l’occident au taquet

Avec le déclenchement de l’opération militaire russe en Ukraine, Moscou s’est plus qu’isolé sur la scène internationale. Alors qu’une grande partie des nations occidentales soutiennent l’Ukraine, les soutiens du Kremlin se comptent sur le bout des doigts. Depuis le début du conflit, des sanctions draconiennes ont été prises à l’encontre des Russes notamment sur le plan économique et diplomatique.

Grand producteur hydrocarbures, les caisses de l’État russe ont quelque peu soufferts après les sanctions européennes. Les exportations de gaz et de pétrole ont chuté de manière brusque. La guerre coûte cher et Moscou a trouvé une alternative pour continuer à vendre son pétrole à un très bon prix. Le commerce international de pétrole est régi par un certain nombre de règles.

Par exemple, les pétroliers sont soumis à un contrôle strict et s’ils ne respectent pas les règles, il est impossible de circuler dans les eaux internationales. Actuellement, une grande partie des pétroliers russes est fichée. Pour contourner cette règle, les Russes utilisent une vieille flotte de pétroliers qualifiée de « fantôme ». Ces navires peuvent naviguer tranquillement vers des pays qui continuent de faire affaire avec la Russie. Les principaux acheteurs du pétrole russe sont la Chine, l’Inde et la Turquie.

Ces nations ne respectent pas le plafonnement des prix imposés par l’Occident à l’égard de la Russie. Pour faire court, les principales compagnies ont mis en place leur propre réseau de transport qui selon certaines indiscrétions est constitué de 180 pétroliers. Avec cette stratégie, Moscou arrive à accroître considérablement ses revenus toute chose qui lui permet de financer les dépenses de l’armée. Le Kremlin est arrivé à retourner en sa faveur une situation qui avait le potentiel de le mettre à genou. D’après les sources du Wall Street Journal, la vente d’hydrocarbures russe bat tous les records. Les recettes fiscales russes issues du brut et du gaz ont plus que doublé en octobre 2023.

En mettant en place une flotte « fantôme » pour contourner les sanctions occidentales, la Russie montre qu’elle possède plus d’un tour dans son sac. Tout récemment, les premières autorités ont déclaré que les dépenses militaires vont connaître une nette augmentation à partir de l’année prochaine. On parle d’un budget stratosphérique de plus 93 milliards d’euros. Vu que la Russie a trouvé un moyen pour continuer à vendre son pétrole, les Occidentaux, avec les États-Unis en tête, cherchent un moyen pour augmenter les coûts et tenir les Russes par la gorge.