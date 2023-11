Plus de la moitié des milliardaires de ce pays européen sont des héritiers

En France, l’adage « né avec une cuillère en argent dans la bouche » semble trouver une réalité tangible. L’émission « Cash Investigation » va révéler dans son enquête « Le monde merveilleux des ultra-riches« , qui sera diffusée sur France 2 le 16 novembre prochain, des statistiques frappantes comme le souligne le site Francetvinfo.fr. Parmi les 122 milliardaires répertoriés dans l’Hexagone par le magazine Challenge en 2022, 60 % d’entre eux ont hérité d’une entreprise familiale. Cette enquête met en lumière un constat saisissant : plus la fortune est colossale, plus elle semble être intimement liée à l’héritage familial.

Les chiffres sont parlants : parmi les 40 premiers milliardaires français, 75 % ont hérité de leur patrimoine. Cette réalité s’accentue davantage en observant de près les neuf plus grandes fortunes françaises, toutes issues d’un héritage familial. Cette étude confirme ainsi le poids substantiel de la transmission intergénérationnelle dans l’édification des fortunes les plus massives du pays.

Elise Lucet, animatrice emblématique de « Cash Investigation« , a confronté ces données à Nicolas Frémeaux, économiste spécialiste de l’héritage et auteur reconnu. Sa réaction face à cette réalité est loin d’être surprise. Selon lui, l’ascension vers les sommets de la richesse en France repose davantage sur le hasard de la naissance que sur l’effort individuel. Il souligne que l’importance de l’héritage dans la formation de la richesse s’avère prédominante, reléguant l’effort et le mérite au second plan dans la course à la fortune.

« Si on veut être au sommet de la hiérarchie des fortunes, il vaut mieux compter sur son héritage, sur le fait d’être né au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille plutôt que sur son effort. Donc le seul effort, le seul mérite risquent d’être un peu insuffisants ici pour faire partie des milliardaires français« , explique l’économiste au micro de France 2.

Ainsi, la France est qualifiée par certains économistes de « société d’héritiers ». Ce constat soulève des questionnements profonds sur l’égalité des chances et l’accès à la richesse dans le pays. La tendance observée par « Cash Investigation » invite à repenser les mécanismes sociaux et économiques pour réduire les inégalités structurelles, garantissant ainsi des opportunités plus équitables pour tous.