Bénin : Boni Yayi tend la main à Paul Hounkpè

S’achemine-t-on vers la coalition des forces de l’opposition pour les élections générales de 2026 au Bénin ? En tout cas, c’est la question qu’il convient de se poser suite à la correspondance que le parti Les Démocrates a adressée au Secrétaire exécutif national (SEN) du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Dans le courrier N°190-23/LD/PDT/SAC en date du 10 novembre 2023 et signé par le deuxième vice-président Eugène Azatassou, le parti LD demande une audience auprès de la FCBE « pour échanger sur les jalons à poser pour une opposition solide et cohérente, capable de proposer des alternatives crédibles à la gouvernance actuelle » renseigne la correspondance. C’est en conformité aux résolutions issues du premier congrès ordinaire que le parti de Boni Yayi a tenu les 14 et 15 octobre 2023 à Parakou.

Cette démarche des responsables de la principale force de l’opposition au Bénin est en droite ligne de la consolidation et de l’orientation stratégique dans la lutte pour la restauration de la démocratie, précise le courrier. Le parti entend donc « renforcer les liens avec les autres partis de l’opposition » afin qu’ensemble ils puissent« trouver des voies et moyens pour établir une coopération fructueuse et constructive dans l’intérêt supérieur de la nation… », peut-on lire dans la correspondance.

Le SEN Paul Hounkpè pourra-t-il accepter cette main tendue de Boni Yayi, son ancien mentor politique après cette situation que d’aucuns ont appelé « confiscation de parti » qui a divisée les deux hommes ces quatre dernières années ? La réponse de l’ancien chef de file de l’opposition à la correspondance du LD nous édifiera. La FCBE conviendra d’une date pour faciliter les échanges entre les deux partis, a indiqué le courrier.

Cette démarche du parti LD pourrait aussi s’inscrit dans le cadre des tractations pour les élections générales de 2026 qui constituent un véritable enjeu politique pour toutes les formations politiques au Bénin qu’elles soient de la mouvance ou de l’opposition. Il faut rappeler qu’en 2021 le SEN Paul Hounkpè a été nommé chef de file de l’opposition conformément à la loi sur le statut de l’opposition votée en novembre 2019. Mais à l’issue des élections législatives du 8 janvier 2023, le poste est revenu au LD, actuel principal parti de l’opposition au Bénin avec 28 députés à l’Assemblée nationale.