Porté disparu depuis 62 ans, un mammifère retrouvé en Indonésie

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’échidné à long bec d’Attenborough, une espèce de mammifère considérée comme disparue depuis les années 1960, a été miraculeusement photographiée en Indonésie, marquant une avancée significative dans le domaine de la biologie de la conservation. Cette découverte, réalisée par des scientifiques de l’Université d’Oxford sur les pentes des monts Cyclope, a été révélée lors de l’examen final des images prises par des caméras de surveillance, clôturant une expédition de quatre semaines riche en défis.

Les caractéristiques uniques de l’échidné, évoquant un hérisson par ses épines, un fourmilier par son museau et une taupe par ses pattes, ont fasciné les chercheurs. Dirigée par le biologiste James Kempton, l’équipe a enduré des conditions difficiles telles que des tremblements de terre et la malaria, rendant leur succès encore plus remarquable.

Publicité

Cette redécouverte a suscité une euphorie immense parmi les scientifiques, particulièrement pour Kempton, qui a partagé le moment captivant de la découverte avec ses collègues. L’échidné, un animal nocturne et timide, est historiquement difficile à observer, ce qui explique sa rareté dans les registres scientifiques.

Au-delà de son importance scientifique, l’échidné à long bec d’Attenborough joue un rôle crucial dans la culture locale. Dans une tradition indonésienne, la recherche de cette créature, parallèlement à celle d’un marlin en mer, symbolise la quête de résolution des conflits, les deux animaux étant réputés introuvables. Leur découverte est un signe de paix et de réconciliation.

Cette expédition a non seulement mis en lumière l’échidné, mais aussi d’autres découvertes écologiques importantes, dont un nouveau genre de crevette arboricole et l’oiseau de Mayr, absent des observations depuis 2008. Ces trouvailles renforcent l’importance de la Nouvelle-Guinée indonésienne comme un hotspot de biodiversité.

Publicité

La redécouverte de l’échidné à long bec d’Attenborough réaffirme l’importance de la conservation de la biodiversité et la nécessité d’une exploration scientifique continue. Malgré les avancées technologiques, de nombreuses merveilles naturelles restent à découvrir, nécessitant la collaboration entre la science et les communautés locales pour une meilleure compréhension et protection de notre monde naturel.