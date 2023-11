Poutine, attaques biologiques…les prédictions de Baba Vanga pour 2024

Dans le monde de la divination, Baba Vanga est considérée comme une légende absolue. Née en 1911, la voyante bulgare est décédée le 11 août 1996. De nombreuses légendes circulent autour de celle qui était surnommée la « Nostradamus des Balkans ». Aveugle depuis l’enfance, la voyante bulgare, semble-t-il, possédait des pouvoirs divinatoires exceptionnels.

Elle a subi les impacts d’une tornade et c’est ce phénomène climatique qui l’a rendue aveugle. Baba Vanga dira qu’elle détient ses pouvoirs de cette tornade. D’après des sources concordantes et selon les informations qui circulent dans certains milieux, plusieurs des prédictions de Baba Vanga se sont réalisées. Avant son décès, la « Nostradamus des Balkans » avait fait des prédictions pour chaque année jusqu’en 5 079.

Publicité

En outre, 2024 sera compliquée pour le monde entier selon les prédictions de la voyante bulgare. Elle a prophétisé sur le fait que le président russe, Vladimir Poutine, sera victime d’une tentative d’assassinat. Cependant, on ne sait pas si cette tentative d’assassinat sera fatale à l’homme fort du Kremlin. Alors que l’économie mondiale commence à se remettre du choc provoqué par la pandémie de la covid-19, Baba Vanga a affirmé que 2024 va abriter une très grave crise économique.

Les taux d’endettement vont atteindre des sommets et cela va entraîner des tensions géopolitiques à l’échelle planétaire. Les attaques terroristes vont se multiplier en 2024 sur le territoire européen et la célèbre voyante de prédire qu’une superpuissance mondiale va effectuer des tests à l’arme biologique et que les premières attaques avec cette arme seront répertoriées. L’année 2024 sera terrifiante en ce qui concerne les aléas climatiques.

D’après Baba Vanga, le monde sera frappé par une série de catastrophes naturelles jamais vue. Pour la voyante, il y aura une recrudescence des cyberattaques. Des hackers vont développer des stratégies et frapper des infrastructures stratégiques comme les réseaux électriques, les stations d’épuration ou encore les établissements hospitaliers. Dans le domaine de la médecine et de la technologie, Baba Vanga a prophétisé de très grandes avancées. Elle assure que 2024 sera une année charnière avec l’avènement de nouveaux traitements révolutionnaires qui permettront de guérir des malades atteints de pathologies incurables.

Publicité

Elle a mis en avant la maladie d’Alzheimer et le cancer. Dans le domaine technologique, elle dira que l’informatique va basculer dans une autre dimension grâce à l’informatique quantique. Cette prouesse ouvrira de nouvelles perspectives à l’humanité. Voici là les prédictions de Baba Vanga pour l’année 2024. Comme vous avez pu le constater, le tableau donne à réfléchir et il y a certaines prémices qui sont visibles. Si Baba Vanga est autant célèbre, c’est parce que plusieurs de ses prophéties se sont réalisés. C’est ainsi qu’elle aurait prédit la mort de la princesse Diana, le naufrage du sous-marin russe Koursk et les attentats du 11 septembre 2001. Qu’en sera-t-il pour 2024 ? On sera tous situés à partir du mois de Janvier prochain.