Présidentielle aux USA: The Rock sollicité par des partis pour être candidat

La scène politique américaine va-t-elle bientôt accueillir un nouveau visage célèbre? C’est ce que laisse suggérer les propos de Dwayne « The Rock » Johnson. L’acteur emblématique, connu pour sa carrière dans le cinéma et le catch, a révélé avoir été sollicité par plusieurs partis politiques pour se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2024.

Cette approche des partis politiques a été confirmée par The Rock lui-même lors de sa participation au podcast « What Now?« , animé par Trevor Noah. Il y a exprimé sa surprise et son honneur face à cette proposition, tout en soulignant que sa carrière n’avait jamais été orientée vers la politique. Malgré ses réserves, le fait que des recherches et sondages indiquent qu’il serait un concurrent sérieux ne peut être ignoré. Il a souligné qu’il y avait beaucoup d’aspects de la politique qu’il n’appréciait pas, mettant en lumière le dilemme entre ses convictions personnelles et l’attrait d’une possible carrière politique.

Un acteur très populaire

La popularité de Johnson n’est pas un secret. Il ya 2 ans, une enquête en ligne a révélé que près de 50% des répondants voteraient pour lui s’il se présentait. Cette enquête, à laquelle ont participé 30 000 personnes, renforce l’idée que l’acteur pourrait avoir un soutien substantiel s’il décidait de briguer la présidence.

Dwayne Johnson a longtemps flirté avec l’idée de devenir le prochain locataire de la Maison-Blanche. Ses ambitions politiques ne sont pas nouvelles, et il les a exprimées publiquement à plusieurs reprises. Lors d’une interview avec USA Today, il a réitéré son ouverture à cette idée, tout en soulignant que la décision finale appartiendrait au peuple américain. Mais il a par la suite un peu temporisé en mettant en avant sa vie familiale.

Cette préoccupation familiale a été au cœur de ses discussions avec les partis politiques, révélant une tension entre sa vie personnelle et les exigences d’une potentielle carrière présidentielle. Alors que l’acteur pèse le pour et le contre de cette aventure, son potentiel en tant que candidat résonne auprès d’une large partie de l’électorat. Reste à voir si cette popularité se traduira par une candidature officielle et, éventuellement, par une victoire électorale.