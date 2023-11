Projet de budget 2024 au Bénin : Abimbola défend un portefeuille de plus de 46 milliards de fcfa

Après le passage de plusieurs ministres du gouvernement Talon, c’était au tour de Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de défendre son projet budget 2024, devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Hier, le mardi 21 novembre 2023, l’occasion a été pour le ministre de présenter les détails et les garanties entourant le budget 2024. Avec ce dernier dépassant les 46,9 milliards de FCFA, le ministère prévoit d’élargir l’offre touristique du Bénin et de stimuler l’économie de la culture et des arts. Diverses initiatives avaient été énoncées pour atteindre ces objectifs.

La construction du village de vacances de type CLUB MED

D’après les développements du ministre Abimbola, le secteur du tourisme sera notamment marqué par la poursuite de la mise en œuvre du Plan de sécurisation du Parc Pendjari/W, des travaux d’infrastructures à Ganvié, du complexe Marina à Ouidah, et du démarrage de la construction du village de vacances de type CLUB MED. Les travaux de construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) à Abomey, la réhabilitation des Palais royaux d’Abomey, la construction du nouveau palais du roi de Nikki, et l’arène de la Gaani sont également au programme.

Les projets incluent également la réhabilitation et l’aménagement des couvents Vodun, la construction/réhabilitation des infrastructures à Ouidah, ainsi que l’aménagement et l’entretien des produits touristiques existants. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des priorités d’intervention du ministère pour l’année budgétaire 2024.

Toujours selon le chef du ministère du Tourisme, le projet de budget qu’il défend comprend aussi la mise en œuvre des dispositifs et des mesures inscrites dans la nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel et la dynamisation de la coopération muséale et la circulation des biens patrimoniaux pour l’année 2024, dans le secteur des arts et de la culture. A celle-ci s’ajoute notamment les démarrages de la construction du Centre pluridisciplinaire de développement des arts ou encore la généralisation des classes culturelles et le démarrage de la construction des arènes culturelles.