Projet Pipeline au Bénin : Le ministre Adambi appelle à la libération des domaines

Les expropriés des domaines impactés par le Projet Pipeline d’exportation Niger-Bénin (PENB) dans les communes d’Ifangni, d’Avrankou et d’Adjarra et qui ont été régulièrement indemnisés par le gouvernement continuent d’occuper l’emprise desdits terrains. Mieux, des activités de toutes sortes, incomptables avec la présence du pipeline y sont allégrement menées.

Cette volonté manifeste de ces personnes de ne pas respecter leur engagement semble ne pas être du goût du ministre de l’énergie, de l’eau et des mines. Par un communiqué en date du 16 novembre 2023, le ministre Samou Séidou Adambi, président du comité national de suivi du projet pipeline appelle ces personnes à libérer les domaines de toute occupation.

« L’occupation des terrains de l’emprise du Pipeline d’Exportation Niger-Bénin et de ses installations est formellement interdite, pour garantir à la fois la sécurité des personnes et la pérennité du pipeline. Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur », précise le communiqué. « En tout état de cause, les équipes techniques de WAPCO Bénin resteront mobilisées sur le terrain et des patrouilles de sécurité seront organisées pour veiller au respect de cette mesure », martèle le ministre Adambi qui encourage les communautés locales à une collaboration constructive avec les équipes techniques « aux fins de garantir la réussite de ce projet d’importance nationale ».