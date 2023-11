RDC: Denis Mukwege veut mettre fin à la guerre s’il est élu

Denis Mukwege, célèbre Prix Nobel de la paix en 2018, se lance dans la course à la présidence de la République Démocratique du Congo (RDC) avec une vision audacieuse et déterminée. Dans un discours prononcé à Bukavu, la capitale du sud-Kivu, il a clairement annoncé ses intentions : mettre fin à la guerre, éradiquer la famine, et lutter contre la corruption qui ronge son pays. Avec une telle ambition, il espère transformer la RDC en un pays prospère et pacifique.

La première priorité de Denis Mukwege en tant que président serait de mettre un terme à la guerre qui sévit dans certaines régions de la RDC depuis des décennies. Il comprend l’ampleur des souffrances endurées par son peuple en raison des conflits armés incessants. Il croit fermement que la paix est la pierre angulaire du développement et de la prospérité. « Donnez-moi le pouvoir et je mettrai fin à la guerre, c’est la première chose à faire« , a-t-il déclaré devant ses partisans.

La deuxième priorité de Mukwege est de lutter contre la famine qui afflige de nombreuses communautés en RDC. Il s’interroge sur le paradoxe de devoir importer de la nourriture alors que le pays possède un immense potentiel agricole inexploité. Il envisage un avenir où les Congolais peuvent cultiver leur propre nourriture et ne dépendent plus des importations. Cela contribuerait non seulement à éliminer la faim, mais aussi à renforcer l’autosuffisance nationale.

La troisième priorité de Mukwege est de s’attaquer à la corruption qui gangrène la société congolaise. Il dénonce les « pratiques corrompues et prédatrices » qui maintiennent la majorité des Congolais dans la misère. Il estime que la lutte contre la corruption est essentielle pour rétablir la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et pour garantir une gestion transparente des ressources nationales.

Denis Mukwege, bien qu’il n’ait pas de base politique établie, croit fermement en la capacité des Congolais à transformer leur pays. Il voit le Congo comme un don de Dieu et appelle ses compatriotes à prendre en main leur destinée. Il aspire à un Congo prospère, où le vol et la corruption ne sont plus considérés comme normaux, mais sont sévèrement condamnés.

La candidature de Denis Mukwege à la présidence de la RDC suscite un grand espoir parmi de nombreux Congolais qui aspirent à un changement positif. Pour certains congolais, sa détermination à mettre fin à la guerre, à éradiquer la famine et à lutter contre la corruption montre son engagement envers le bien-être de son pays. Reste à voir si les électeurs congolais lui feront confiance pour réaliser cette vision ambitieuse, mais cruciale pour l’avenir de la RDC.