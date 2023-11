Rencontre Talon – Yayi : l’heure de vérité a-t-elle sonné ?

Patrice Talon et son prédécesseur, Boni Yayi, avec des responsables du parti d’opposition Les Démocrates, se rencontrent aujourd’hui, lundi 27 novembre, au Palais de la Marina. Cette rencontre leur offre l’opportunité d’échanger sur plusieurs sujets d’actualité. Cependant, on se demande si cela ne constituera pas également une séance de négociation concernant les conditions de vote de la loi d’amnistie prévue pour être examinée au Parlement lors de la session en cours.

Le Secrétaire à la communication du parti d’opposition Les Démocrates, Dr. Guy Dossou Mitokpè, a indiqué que, « dans une correspondance en date du 23 novembre 2023, le président Patrice Talon invite le Président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, accompagné de trois membres du parti à une séance de travail au Palais de la République, le lundi 27 novembre 2023 à 17 heures ». Il est précisé dans le même message que « l’invitation indique que les échanges tourneront autour de la liste électorale et sur l’ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026 ». En plus de ces sujets, le parti prévoit d’aborder des questions relatives à « la loi d’amnistie concernant les exilés et prisonniers politiques sans oublier l’organisation du dialogue politique national, de même que l’emploi des jeunes et la question des producteurs et enfin les implications sociales des déguerpissements en cours ».

En effet, l’ancien président Boni Yayi, chef du parti Les Démocrates, a annoncé avoir récemment sollicité l’intervention de l’Union Africaine, de la CEDEAO, des partenaires bilatéraux et d’autres membres de la communauté internationale pour qu’ils entreprennent une mission au Bénin afin d’évaluer le cadre institutionnel mis en place par le Président Talon pour les élections générales de 2026. « J’ai informé cette communauté internationale que ce cadre n’est pas inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles dans presque 2 ans », avait écrit Boni Yayi sur sa page Facebook. Cette démarche de dialogue entre le président Talon et les responsables de l’opposition représente un pas important vers la réconciliation et le renforcement de la démocratie au Bénin. Elle témoigne également de la volonté du gouvernement de favoriser l’inclusion politique et de rechercher des solutions aux défis auxquels le pays est confronté.

Les probables non-dits

La rencontre entre Patrice Talon et les responsables du parti Les Démocrates sera sans aucun doute un moment d’échanges sur des sujets sensibles, et peut-être aussi sur des sujets secrets et discrets. Cependant, cette rencontre survient précisément au moment où la proposition de loi sur l’amnistie est programmée pour débat à l’Assemblée nationale. En politique, le hasard n’existe pas, et il n’y a pas de coïncidences. Selon Me Sadikou Alao, intervenant sur un média local ce dimanche, il ne doit pas s’agir d’une rencontre marquée par l’hypocrisie politique entre les deux personnalités les plus importantes du pays. Si pour certains observateurs ce sera l’occasion pour l’opposition de négocier le vote de la loi d’amnistie, d’autres pensent plutôt qu’il s’agit aussi pour Patrice Talon de saisir ce moment pour imposer ses propres conditions de vote de cette loi.

Car, à moins de deux ans de la fin de ses deux quinquennats constitutionnels, le chef de l’Etat n’a certainement pas envie d’avoir des soucis supplémentaires qui pourraient intervenir pendant qu’il est encore au pouvoir et l’empêcher d’être porté en triomphe comme lui-même l’a souhaité. Certes, la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques pourraient lui permettre de sortir les marrons du feu. Mais à quel prix? Comment se fera cette libération ? Et le retour des exilés ? Pourront-ils participer à l’animation de la vie politique béninoise une fois cette loi votée ? Dans quelles circonstances? Vont-ils être indemnisés? Combien ?

Voilà autant de questions qui peuvent être mises sur la table et qui ne semblent pas faciles à résoudre. Et c’est peut-être l’occasion pour Patrice Talon de discuter avec Boni Yayi et les autres responsables du parti, qui ont d’ailleurs fait de ce dossier leur cheval de bataille. Ils devront accorder leurs violons sur les termes, les conditions et les compromis qu’il faut faire de part et d’autre pour parvenir au vote de cette loi d’amnistie. Toutes les hypothèses sont dès lors ouvertes. Dans tous les cas, les résultats de cette rencontre auront un impact significatif sur l’avenir politique du pays et sur les relations entre le gouvernement et l’opposition.