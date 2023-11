Salon de l’emploi à l’UAC : plusieurs projets d’étudiants béninois sélectionnés

Lancée le mardi 21 novembre 2023, la 9ᵉ édition du Salon de l’emploi a été clôturée le jeudi 23 novembre dernier. Organisée sous l’initiative du Centre pour l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, avec l’appui de ses partenaires dont le programme de bourses de la fondation Mastercard, cette activité a pour objectif de contribuer à l’insertion professionnelle des diplômés et étudiants de l’université d’Abomey-Calavi.

La 9ᵉ édition du Salon de l’emploi s’est tenue du mardi 21 au jeudi 23 novembre 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi. Elle a permis de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises, de proposer des offres d’emploi et de stage aux apprenants finissants et diplômés, de favoriser la création de partenariat entre les établissements et les entreprises, de renforcer les capacités entrepreneuriales des apprenants et diplômés et d’accroître la visibilité et la viabilité des start-up portées par les apprenants et les diplômés de l’Uac.

Publicité

Une Masterclass des ateliers pratiques de développement de compétences pour l’employabilité, des discussions grand-public avec des experts, des entretiens d’embauche, un concours d’innovation et un pitch de projet avec à la clé plus de financement pour des projets étudiants et diplômés de l’UAC, sont entre autres les activités ayant caractérisé ce salon. À l’issue du concours d’innovation et de fonds complémentaires, organisé dans le cadre de l’édition de l’année 2023 du salon de l’emploi à l’Université d’Abomey-Calavi, 16 finalistes ont été retenus. D’après Pr Nelly Carine Kélomé, Vice-recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, chargée de la coopération interuniversitaire, 8260 personnes ont participé au lancement de ce salon et aux différentes communications. Cinquante-huit entreprises ont participé à l’animation des stands. Elle estime que cette mobilisation massive autour de la 9ᵉ édition du Salon de l’emploi est la preuve que l’Université a bien fait de prendre cette initiative.