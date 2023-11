Sénégal : Macky Sall en croisade contre l’émigration clandestine

Share on Telegram

L’émigration clandestine est une problématique qui taraude actuellement l’esprit des dirigeants sénégalais. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes du pays de la Teranga qui sont candidats à l’aventure pour l’Europe. Ils sont prêts à prendre tous les risques pour traverser la méditerranée. Face au manque de perspectives au Sénégal, les prétendants à l’émigration souhaitent aller tenter leur chance ailleurs.

C’est ainsi que le pays se retrouve dépouiller d’une grande partie de ses jeunes cerveaux et autres bras valides. Le gouvernement est conscient du problème et a enclenché de nombreux mécanismes pour contenir la vague migratoire. Le président Macky Sall a décidé de prendre des mesures très fortes pour lutter contre l’émigration clandestine.

Il a demandé à ses ministres de l’Intérieur, des armées, de la jeunesse et de la pêche d’associer leurs efforts dans une démarche commune afin d’endiguer l’émigration clandestine. Les efforts devront s’articuler autour de réponses sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence. D’après le dirigeant, il faut absolument mettre en place des mécanismes audacieux pour sauver la jeunesse sénégalaise de l’émigration clandestine, il en va de l’avenir du pays.

En cordonnant les actions du ministère de l’Intérieur, de celui des armées, de la jeunesse et de la pêche, le pays pourra se doter d’un plan d’urgence à moyen et long terme pour limiter le nombre de jeunes Sénégalais candidats à l’aventure clandestine. Le Sénégal est l’un des pays avec le plus fort potentiel de développement en Afrique. Les récentes découvertes de gisements d’hydrocarbures vont offrir des perspectives alléchantes à la nation.

Il appartiendra aux premières autorités de mettre en place des politiques ambitieuses pour bien redistribuer les fruits des richesses et convaincre les jeunes Sénégalais de rester sur place pour participer à l’édification d’une nation prospère. La tâche ne sera pas aisée, car le mal est très profond et a eu le temps de bien s’enraciner. Dans l’atteinte de ses objectifs, le Sénégal peut aussi formuler une demande de soutien à ses partenaires européens pour mieux relever le défi.