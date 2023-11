Snoop Dogg et son fils se lancent dans ce domaine

Snoop Dogg et son fils Cordell Broadus, déjà bien connus dans l’industrie de la musique et de la mode, font une incursion audacieuse dans le monde du gaming en lançant leur propre studio de jeu vidéo, sobrement baptisé « Death Row Games« . Ce nom résonne avec la notoriété du label musical « Death Row Records« , qui fut le berceau de la carrière prolifique de Snoop Dogg aux côtés d’icônes telles que 2Pac et Dr. Dre. En 2022, Snoop Dogg a acquis ce label, marquant ainsi son immersion complète dans le monde du divertissement.

Le studio nouvellement créé, Death Row Games, ne se contente pas d’être une extension du label musical, mais il est conçu comme un soutien tangible pour les créateurs issus de minorités. Il se focalise sur le développement et la publication de jeux dans Fortnite via l’Unreal Editor. Cette décision stratégique révèle une volonté claire de Snoop et Cordell de promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’industrie du jeu vidéo, en particulier en offrant des opportunités à des créateurs afro-américains souvent marginalisés.

Publicité

L’engagement envers la diversité se manifeste également dans la participation récente de Snoop et Cordell à l’Unreal Fest. Cette présence témoigne de leur volonté d’être au cœur des évolutions technologiques et créatives dans le domaine du jeu vidéo. En effet, cette incursion ne se limite pas à une simple entreprise commerciale, mais s’inscrit dans une démarche plus large de changement social.

Cordell Broadus explique clairement la mission de leur studio dans une déclaration à Afrotech : « Nous travaillons dans le domaine des jeux depuis cinq ou six ans. Et Snoop, lui, a fait des jeux mobiles. Il en a fait quelques-uns au cours des cinq ou six dernières années, sous forme d’applications et d’autres choses du même genre. Nous avons donc toujours