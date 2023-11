Soja au Bénin: Gbadamassi critique « Les Démocrates »

Dans un contexte agricole en constante évolution au Bénin, la décision récente du gouvernement de libéraliser le commerce du soja marque un tournant significatif. Cette mesure, annoncée par le secrétaire général du gouvernement, élimine toutes les contraintes sur la commercialisation du soja, permettant ainsi aux producteurs de vendre librement leurs produits. Une décision accueillie avec satisfaction par les acteurs du secteur, elle représente une avancée majeure dans la flexibilité du marché agricole béninois.

Le principal parti d’opposition, Les Démocrates (LD), voit dans cette réforme une concession du gouvernement aux pressions populaires. Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication de LD, y voit une victoire pour le peuple et les agriculteurs, soulignant que le gouvernement a dû faire marche arrière face à la souffrance des paysans. Cette perspective s’inscrit dans une logique de lutte politique où chaque action gouvernementale est perçue comme une réponse aux revendications populaires.

Cependant, cette interprétation est vivement critiquée par Rachidi Gbadamassi, député et membre du Bloc Républicain. Dans une interview accordée à Reporter BENIN MONDE, Gbadamassi qualifie l’attitude de LD d’ »irresponsable » et de « récupération politique honteuse« . Pour lui, le parti LD exagère son influence et son rôle dans cette décision gouvernementale, une attitude qu’il juge déplacée et déconnectée de la réalité politique.

Il défend la position du gouvernement

Gbadamassi défend la position que le gouvernement de Patrice Talon, actuel président du Bénin, n’est pas influencé par des pressions politiques extérieures. Il insiste sur l’autonomie et la force de la gouvernance actuelle, s’opposant à l’idée que les décisions du gouvernement sont le fruit d’un combat politique mené par l’opposition. Cette déclaration renforce l’image d’un gouvernement stable et indépendant, capable de prendre des décisions autonomes pour le bien du pays.

Dans son discours, le député met en avant le rôle de son propre parti, le Bloc Républicain, dans le traitement de la question du soja avec le gouvernement. Il affirme avec fierté que son parti a abordé ce sujet avec « toute la diplomatie et l’intelligence politique » nécessaires. Cette déclaration vise à asseoir la crédibilité et l’importance du Bloc Républicain dans les réformes agricoles majeures du pays, en opposition à la prétention du parti Les Démocrates.

La réforme du commerce du soja au Bénin soulève des débats politiques intenses. D’un côté, le gouvernement affirme son indépendance et sa capacité à prendre des décisions stratégiques, tandis que de l’autre, l’opposition cherche à s’attribuer le mérite des changements positifs. Cette dynamique met en lumière les tensions politiques sous-jacentes et la tension palpable entre les deux blocs.