Terrorisme au Bénin : Les forces de sécurité en posture offensive dans le nord

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La lutte contre l’insécurité se poursuit au Bénin, plus particulièrement dans le septentrion. Les forces de sécurité multiplient leurs interventions afin de sécuriser cette partie du pays et éradiquer la menace terroriste, pour le bien des populations. Hier jeudi 09 novembre 2023, les militaires ont neutralisé un terroriste qui se trouvait près d’une des positions de l’armée à Porga. D’après plusieurs sources, l’homme était suspecté d’être venu en repérage. Par ailleurs, plusieurs autres localités sont les théâtres de telles interventions, durant au moins les deux dernières semaines.

Renforcer le renseignement

Plusieurs sources concordantes indiquent que du matériel militaire abandonné a été saisi dans une région où l’ennemi était resté. Puisque la menace terroriste existe toujours, le commandement de l’opération mirador a décidé de notamment renforcer le renseignement. Notons que la dernière publication du groupe régional d’analyse intersectorielle (Granit), réalisée sous la direction de plusieurs organisations internationales, dont Ocha et l’OIM a informé sur la situation sécuritaire dans quatre pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

Publicité

Le rapport de cette semaine se penche sur la période d’août et de septembre, concernant le nord du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Il indique que le nombre d’incidents sécuritaires a augmenté par rapport aux deux mois précédents. Cette tendance est jugée « cohérente avec les fluctuations enregistrées jusqu’à présent dans la région ».

Au cours des mois d’août et de septembre 2023, c’est dans le nord du Bénin que le Granit a identifié le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Ces incidents incluent des actes de violence perpétrés par des individus armés contre des civils et des affrontements avec les forces de sécurité, principalement dans le département de l’Alibori. Toujours selon le Granit, au Ghana, plusieurs incidents violents ont été enregistrés. Le bilan de ces derniers est d’au moins onze morts sur les deux mois examinés.