La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso a pris un tournant inattendu après que le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla, ait mis en lumière le double jeu joué par certains partenaires internationaux. Le chef du gouvernement burkinabè s’est exprimé avec fermeté, décrivant ces alliés insincères qui, en apparence, soutiennent la cause, mais qui en réalité ont des liens étroits avec les groupes terroristes.

« Les terroristes sont recrutés, équipés, formés et entretenus par des partenaires à double carapaces. Ces partenaires, de jour dinent avec vous, et le soir soupent avec les terroristes… Au Mali, au Burkina Faso et au Niger nous avons fini par les démasquer. Certains d’entre eux ont compris qu’ils sont démasqués, d’autres, qui ne l’ont pas encore compris, continuent leur double jeu », a déclaré lundi le Premier ministre burkinabè.

Intensification de la lutte contre le terrorisme

Cette accusation intervient dans un contexte où le Burkina Faso intensifie sa lutte contre le terrorisme sous la houlette du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, face à la pression des armées, ces soutiens cachés des terroristes tentent désormais de proposer des négociations, espérant empêcher une défaite imminente des extrémistes.

Mais les complots ne s’arrêtent pas là. Selon lui, ces mêmes conspirateurs essaient de déstabiliser le processus de transition en cours au Burkina Faso. Leur stratégie inclut des tentatives de coups d’État, ainsi que l’utilisation d’entités secrètes pour atteindre leurs objectifs.

Un incident particulièrement alarmant a été l’évasion de l’ancien directeur général adjoint de l’Agence nationale de renseignement (ANR). Cette fuite pose un risque sérieux car elle pourrait fournir à l’ennemi des renseignements précieux sur les opérations et les stratégies du Burkina Faso.

Malgré ces défis, le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la détermination du peuple burkinabè, en particulier de la jeunesse et des forces combattantes, à surmonter ces obstacles. Pour lui, leur vigilance et leur dévouement garantiront une victoire complète contre les menaces qui pèsent sur la nation.