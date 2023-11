Une importante réserve de pétrole découverte au large de ce pays

Le pétrole, bien qu’en déclin dans les mentalités à cause des impératifs écologiques et de la transition énergétique en cours, conserve un rôle prédominant dans l’économie mondiale. Source d’énergie principale depuis plus d’un siècle, il reste essentiel dans de nombreux secteurs tels que les transports, la pétrochimie et l’industrie lourde. La transition vers des sources d’énergie renouvelables est certes en marche, mais le remplacement intégral du pétrole nécessite du temps, des investissements massifs et des innovations technologiques.

Par ailleurs, les infrastructures existantes sont fortement ancrées dans l’économie pétrolière, ce qui rend son abandon progressif complexe. Ainsi, même face à l’urgence climatique et aux avancées en matière d’énergies propres, le pétrole demeure, pour l’instant, un pilier central de notre système énergétique global.

Malgré l’élan mondial vers la transition énergétique, les recherches de nouveaux gisements de pétrole ne montrent aucun signe de ralentissement, comme le démontre la récente découverte au large de l’Amérique latine.

Le Surinam annonce une découverte majeure

L’exploration pétrolière sur les côtes du Surinam connaît une avancée majeure. Le 2 novembre dernier, Staasolie, la société nationale surinamaise dédiée à l’industrie pétrolière, a révélé une découverte significative au puits Roystonea-1. Cette trouvaille a été réalisée par la compagnie pétrolière malaisienne Petronas dans le bloc 52, qui se trouve à 185 km des côtes surinamaises et s’étend sur une superficie impressionnante de 4 749 kilomètres carrés.

L’abondance de pétrole du plateau des Guyanes est loin d’être un secret, suscitant de vifs intérêts et des tensions. Les enjeux territoriaux et les ressources potentielles de cette région ont alimenté des désaccords entre le Guyana et le Venezuela, les plaçant au centre d’une dispute pour une zone à forte potentialité pétrolière. La Cour internationale de justice de La Haye est appelée à trancher sur cette affaire le 14 novembre.

Un énorme potentiel régional

La nouvelle réserve identifiée se situe précisément dans le bloc 52, où les forages ont atteint une profondeur totale de 5135 m, mettant à jour plusieurs strates de sables riches en pétrole. Cette opération de forage a été orchestrée par Petronas en collaboration avec Exxon Mobil, les deux géants de l’industrie pétrolière se partageant les responsabilités opérationnelles à parts égales, avec 50% chacun pour le bloc en question.

Cette récente découverte souligne non seulement l’énorme potentiel pétrolier de la région, mais aussi les enjeux géopolitiques complexes qui l’entourent. Alors que le Surinam et d’autres pays d’Amérique du Sud cherchent à maximiser leurs ressources, la dynamique régionale sera certainement influencée par les décisions des tribunaux internationaux et les initiatives des grandes entreprises du secteur.