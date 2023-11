Top 3 des rois les plus riches au monde

Les richesses des monarques et des souverains constituent un sujet de fascination autant que de polémique. Le faste ostensible affiché par certaines familles royales suscite autant d’admiration que d’irritation. Parmi ces têtes couronnées, certaines détiennent des fortunes qui défient l’imagination et étonnent par leur opulence démesurée.

1- King Maha Vajiralongkorn, roi de Thaïlande

Au sommet de ce classement trône King Maha Vajiralongkorn, le souverain de Thaïlande, également connu sous le nom de Rama X. Sa fortune personnelle dépasse largement les 40 milliards d’euros, surpassant de loin ses homologues du Golfe. Ses revenus proviennent principalement de ses investissements massifs dans son pays, possédant plus de 6 500 hectares de terres, dont 688 hectares à Bangkok.

Il détient des parts substantielles dans des entreprises telles que le Siam Cement Group et la Banque centrale du Siam. De plus, il est propriétaire du Golden Jubilee, le plus gros diamant au monde, acquis en 1999, dont la valeur est estimée entre 3,7 et 11,2 millions d’euros. Sa flotte personnelle de 38 jets et hélicoptères témoigne de son style de vie somptueux, suscitant des controverses et des désaccords parmi la population à la fin de l’année 2020.

2- Hassan al Bolkiah, le monarque de Brunei

Sur la deuxième marche du podium se trouve Hassan al Bolkiah, le monarque de Brunei, dont la fortune approche les 30 milliards d’euros. Depuis son accession au trône en 1967, il a fait ériger le palais Nurul Iman, le plus grand au monde, surpassant de loin la résidence londonienne des souverains britanniques, le palais de Buckingham.

Le dôme du Nurul Iman, orné de 22 carats d’or, reflète l’opulence de l’intérieur de l’édifice, comprenant plus de 1 700 pièces et cinq piscines. Pour impressionner les visiteurs, il a créé un zoo privé abritant une rare espèce de 30 tigres du Bengale. Sa collection automobile monumentale de 7 000 voitures, dont 500 Rolls-Royce et 350 Ferrari, d’une valeur d’environ 4,7 milliards d’euros, ajoute à sa réputation d’opulence extrême.

3- Salman Abdulaziz bin Saud, roi d’Arabie Saoudite

En troisième position apparaît Salman Abdulaziz bin Saud, le roi d’Arabie Saoudite, faisant partie de la famille la plus riche au monde, avec des biens et des investissements estimés à 1 000 milliards d’euros. Sa propre fortune est évaluée à 17 milliards d’euros. Bien que plus discret que certains de ses pairs émiratis, le roi Salman ne cache pas son penchant pour le faste et l’ostentation.

Collectionneur d’art averti, il n’hésite pas à dépenser des sommes astronomiques lors d’enchères pour des œuvres comme le Salvator Mundi de Léonard de Vinci à plus de 420 millions d’euros en 2017 ou Les femmes d’Alger de Picasso à plus de 149 millions d’euros en 2015. Il possède notamment deux yachts, dont le Serenee, acheté 376 millions d’euros, offrant des aménagements luxueux tels qu’une piscine, deux héliports, des salles d’exposition et de jeux.