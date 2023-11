Travail: un milliardaire indien crée la polémique

Le co-fondateur d’Infosys, Narayana Murthy, a récemment suscité une vive polémique en préconisant la semaine de travail de 70 heures pour les jeunes afin que l’Inde puisse rivaliser avec les économies qui ont progressé au cours des deux ou trois dernières décennies. Les Indiens comptent déjà parmi les travailleurs les plus acharnés au monde, avec une moyenne de 47,7 heures par semaine par personne employée, selon les données de l’Organisation internationale du travail mises à jour en 2023. En fait, si on les compare aux 10 plus grandes économies, les Indiens ont la semaine de travail moyenne la plus longue.

L’Inde se classe septième au classement mondial en termes d’heures de travail, seuls le Qatar, le Congo, le Lesotho, le Bhoutan, la Gambie et les Émirats arabes unis ayant une moyenne supérieure. À tel point que l’Organisation internationale du travail (OIT) serait en train de planifier un rapport spécial sur l’Inde concernant les heures de travail. La déclaration de Murthy a soulevé des questions cruciales sur la balance entre le travail et la qualité de vie.

Le co-fondateur d’Infosys, Narayana Murthy, a justifié sa proposition en affirmant que « la productivité du travail en Inde est l’une des plus faibles au monde« . Il a ajouté que les jeunes devraient dire : « C’est mon pays. J’aimerais travailler 70 heures par semaine« , en citant l’exemple des Allemands et des Japonais qui ont travaillé de longues heures après la Seconde Guerre mondiale pour redresser leur économie. Cependant, cette comparaison a été contestée, car elle ne tient pas compte des conditions de travail et des systèmes de sécurité sociale différents.

Les commentaires de Murthy ont suscité des réactions critiques de la part des internautes, qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sur l’impact sur la santé mentale et physique des travailleurs. Malgré les critiques, certains leaders de l’industrie, tels que le CMD du groupe JSW Sajjan Jindal, le cofondateur d’Ola Cabs, Bhavish Aggarwal d’Ola, et Mohandas Pai, ont soutenu le point de vue de Murthy. Cela a créé un débat houleux sur les exigences du monde du travail moderne.

Narayana Murthy n’est pas le premier à approuver les longues heures de travail. L’année dernière, Shantanu Deshpande, PDG de Bombay Shaving Company, avait soutenu la journée de travail de 18 heures au début de sa carrière. Cependant, sa publication sur LinkedIn lui avait valu de sérieuses réactions négatives, le forçant finalement à s’excuser.