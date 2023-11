Share on Telegram

Lors d’une récente intervention à Bletchley Park, lors du tout premier sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA), Elon Musk, le célèbre entrepreneur à la tête de Tesla et SpaceX, a émis des réflexions fascinantes sur le futur de l’IA. Selon Musk, nous nous dirigeons vers une époque où le travail pourrait devenir obsolète, remplacé par une ère d’abondance soutenue par un « revenu universel élevé« . Pour lui, à l’avenir, seuls ceux qui souhaitent travailler pour leur épanouissement personnel le feront.

Mais cette vision utopique n’était pas sans avertissements. Comparant l’IA à un « génie magique » capable d’exaucer tous nos souhaits, Musk a rappelé que les contes relatifs à de tels génies se terminent souvent en catastrophe. Son inquiétude majeure ? Les robots humanoïdes qui pourraient un jour devenir hostiles envers l’humanité. Musk s’est interrogé sur les conséquences d’une mise à jour logicielle qui pourrait rendre ces robots moins amicaux.

Contrôler les machines

En écho à ces préoccupations, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a évoqué l’omniprésence des films de science-fiction dans lesquels des robots hors de contrôle sont finalement éteints par un humain. Le consensus lors du sommet semblait être la nécessité d’intégrer des interrupteurs physiques pour assurer un contrôle sur ces machines.

L’importance de la coopération internationale en matière de sécurité de l’IA a également été abordée. Musk a loué l’engagement de la Chine dans ce domaine et a exprimé son espoir de voir une convergence entre les positions des grandes puissances telles que la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon lui, une telle harmonisation serait bénéfique, car ces nations sont souvent à la pointe de la technologie et de l’innovation.

Le sommet, qui a rassemblé des experts de premier plan du monde entier, a été l’occasion de réfléchir sérieusement aux risques associés à l’IA. L’échange entre Musk et Sunak, bien qu’informel, a offert un aperçu des questions essentielles auxquelles la société sera confrontée à mesure que cette technologie continue de progresser. Au cœur de ces discussions se trouve un dilemme central : comment équilibrer le potentiel quasi illimité de l’IA avec les impératifs éthiques et sécuritaires qui l’entourent.