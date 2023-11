UAC au Bénin : lancement du Salon de l’Emploi 9ᵉ édition

Organisée par le Centre pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat des Étudiants (C3E) de l’Université d’Abomey-Calavi, avec l’appui de ses différents partenaires, la 9ᵉ édition du Salon de l’Emploi a été officiellement lancée ce mardi 21 novembre 2023, à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’UAC.

Contribuer à l’insertion professionnelle des diplômés de l’Université d’Abomey-Calavi, tel est l’objectif du Centre pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat des Étudiants (C3E) de l’Université d’Abomey-Calavi, à travers l’organisation de la 9ᵉ édition du Salon de l’Emploi qui a été lancée le mardi 21 novembre 2023 et qui connaîtra son épilogue le jeudi 23 novembre prochain. Ce salon est l’occasion propice pour former au moins 1000 étudiants et diplômés de l’UAC sur les thématiques de développement professionnel et d’insertion professionnelle, mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises, proposer des offres d’emploi et de stage aux apprenants finissants et diplômés, favoriser la création de partenariat entre les établissements et les entreprises, renforcer les capacités entrepreneuriales des apprenants et diplômés et accroître la visibilité et la viabilité des start-up portées par les apprenants et les diplômés de l’UAC.

Une Masterclass, des ateliers pratiques de développement de compétences pour l’employabilité, des discussions grand-public avec des experts, des entretiens d’embauche, un concours d’innovation et un pitch de projet avec à la clé plus de financement pour des projets étudiants et diplômés de l’UAC sont au programme. En effet, le salon de l’emploi offre une occasion aux étudiants et aux diplômés de l’Université d’Abomey-Calavi, de rencontrer des employeurs potentiels, de se renseigner sur les offres d’emploi et d’accroître leur connaissance du monde du travail.

‹‹ En organisant à partir de ce mardi 21 novembre 2023, la 9ᵉ édition du salon de l’emploi, l’Université d’Abomey-Calavi compte contribuer à l’insertion professionnelle tant de ses jeunes diplômés que des apprenants encore en formation. En réalité, il s’agit pour notre université de trouver, avec ses différents partenaires techniques et financiers, des pistes de solution réalistes et réalisables au profit des diplômés et des apprenants, dans le but de résoudre les difficultés liées à l’inadéquation entre l’éducation, la formation offerte, et les besoins du marché de travail et de préparer les étudiants à entrer dans la vie active avec les compétences pouvant leur permettre d’affronter les défis du monde professionnel ››, a déclaré le recteur de l’UAC, Félicien Avléssi. Il n’a pas manqué de témoigner de sa gratitude à toutes les personnes de marque venues à cet événement ainsi que les différents partenaires techniques et financiers. ‹‹ Votre mobilisation si massive, si qualitative, dénote de l’importance que vous accordez à la question de l’insertion de nos diplômés ››, a-t-il dit.