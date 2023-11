Share on Telegram

Face à un conflit qui semble s’éterniser entre la Russie et l’Ukraine, des responsables américains et européens ont discrètement entamé des discussions avec le gouvernement ukrainien sur la possibilité de négociations de paix selon la chaîne américaine NBCnews. Ces discussions ont mis en lumière des schémas très généraux de ce que l’Ukraine pourrait devoir concéder pour parvenir à un accord. Ces pourparlers ont débuté dans un contexte d’inquiétude concernant la capacité à continuer d’apporter de l’aide à l’Ukraine, et face à un conflit qui semble s’enliser.

Pour rappel, le général ukrainien Valeri Zaloujny a récemment partagé ses préoccupations avec le site britannique The Economist. Malgré une contre-offensive majeure lancée en juin, l’impact escompté n’a pas été atteint. Il a admis que l’Ukraine avait fait plusieurs erreurs dans la planification et la mise en œuvre de cette contre-offensive. Tout en espérant infliger des pertes majeures à la Russie, il est maintenant clair que la stratégie n’a pas réussi à mettre fin au conflit.

L’Ukraine frustrée

En parallèle, l’Ukraine exprime sa frustration vis-à-vis de l’assistance occidentale. Bien que le général Zaloujny reconnaisse la valeur des livraisons d’armes en provenance de l’Ouest, il estime que leur arrivée tardive n’a pas suffisamment influencé le cours du conflit. L’Ukraine est également confrontée à des défis de recrutement, accentués par des manifestations publiques contre certaines des exigences de conscription du président Zelensky.

Des responsables militaires américains ont commencé à qualifier la situation actuelle en Ukraine d’ »impasse« , suggérant que le conflit pourrait se réduire à une question de durabilité des forces armées de chaque côté. Cependant, la position officielle des États-Unis, comme le déclare Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, est que toute décision concernant les négociations relève de l’Ukraine. Le gouvernement américain reste fermement en soutien à l’Ukraine face à l’agression russe.

Opposition à une nouvelle aide

En outre, il convient de noter que le président Biden a sollicité auprès du Congrès des fonds supplémentaires pour l’Ukraine. Malheureusement, cette demande est actuellement bloquée en raison de l’opposition de certains républicains. De plus, la Maison Blanche a récemment associé l’aide à l’Ukraine et à Israël dans sa dernière demande, créant ainsi des tensions supplémentaires au Congrès.

Enfin, des responsables occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant à la position du président russe, Vladimir Poutine. Ils estiment qu’il croit pouvoir « attendre l’Ouest« , dans l’espoir que les États-Unis et leurs alliés perdent le soutien domestique pour financer l’Ukraine ou que la fourniture d’armes à Kiev devienne trop coûteuse. Cette stratégie pourrait prolonger la durée du conflit, rendant d’autant plus cruciale la recherche de solutions diplomatiques.