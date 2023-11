Un homme atteint de maux de tête avait en fait des baguettes dans le cerveau

Un cas médical surprenant ! Un homme de 35 ans de la province de Quang Binh, Vietnam, a vécu pendant cinq mois avec une paire de baguettes brisées logée dans son cerveau sans en être conscient. Cet incident inhabituel a commencé il y a environ cinq mois lors d’une bagarre en buvant, où l’homme, identifié seulement par ses initiales PVT, a été blessé au visage. Malgré une visite aux urgences, les médecins n’ont détecté aucune anomalie nasale significative à ce moment-là.

PVT a enduré des mois de maux de tête, de tiraillements et d’écoulements purulents de son nez et de sa gorge sans comprendre la cause. Ce n’est que lorsqu’une démangeaison nasale l’a poussé à utiliser une pince à épiler pour explorer son nez qu’il a découvert la présence d’un corps étranger. Alarmé, il a été immédiatement transporté à l’Hôpital de l’Amitié Vietnam-Cuba Dong Hoi pour un traitement d’urgence.

Un scanner pour détecter

À l’hôpital, un scanner du cerveau a révélé la présence d’un pneumothorax intracrânien, un signe clair de la gravité de la situation. L’équipe médicale a rapidement organisé une chirurgie endoscopique par le nez, couplée à une microchirurgie pour fermer la fistule cérébrale du patient. Cette intervention complexe visait à retirer les baguettes sans laisser de séquelles.

Heureusement, l’opération a été un succès. L’équipe médicale, dirigée par des spécialistes expérimentés, a réussi à retirer les baguettes et à réparer les dommages causés. Grâce à leur intervention rapide et leur expertise, le patient a pu éviter des complications potentiellement mortelles.

Actuellement, l’état de santé de PVT est stable, et il continue de recevoir des soins de convalescence à l’hôpital. Ce cas, rapporté par le média Công Luân, met en lumière non seulement les dangers insoupçonnés des bagarres et des blessures apparemment mineures mais aussi l’importance d’une attention médicale rapide et précise. Il rappelle également l’extraordinaire résilience du corps humain et les miracles possibles grâce à la médecine moderne.