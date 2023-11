Un homme d’affaires d’Afrique du Nord sur le point de devenir milliardaire

Share on Telegram

Hisham Talaat Moustafa, figure majeure du monde des affaires en Égypte et l’une des personnalités les plus fortunées du pays, est aux portes du statut de milliardaire d’ici la fin de l’année. Sa participation dans TMG Holding a franchi la barre des 717 millions de dollars, selon les données compilées par Billionaires.Africa. Cette ascension spectaculaire découle d’une augmentation de 9,93 milliards de livres égyptiennes (soit 322,27 millions de dollars) au cours des 53 derniers jours.

Cette montée en flèche est le fruit des pressions haussières constatées sur la Bourse égyptienne, catalysant une augmentation significative des actions de TMG. TMG Holding, une société immobilière établie au Caire depuis 1974, est une force incontestable dans le secteur immobilier égyptien. Son expansion continue au fil des ans en a fait l’un des acteurs majeurs de ce marché.

Ce succès retentissant découle principalement du leadership visionnaire de Moustapha, dont l’influence et la perspicacité ont grandement contribué à hisser TMG au sommet de l’industrie. Hisham Talaat Moustafa n’est pas uniquement l’un des investisseurs les plus prospères de la Bourse égyptienne, mais également l’une des figures les plus riches d’Afrique du Nord. Sa détention de 43,16 % dans TMG, équivalant à 890 633 483 actions ordinaires, constitue la pierre angulaire de sa fortune grandissante.

Au cours des 52 derniers jours, les actions de TMG ont connu une augmentation de 81,63 % à la Bourse égyptienne, passant de 13,66 EGP (0,4433 $) le 28 septembre à 24,81 EGP (0,8047 $) à la date de rédaction de ce rapport. Cette ascension vertigineuse de la valeur des actions immobilières a propulsé la capitalisation boursière de TMG au-delà des 1,6 milliard de dollars, marquant ainsi un jalon significatif dans le secteur.

En conséquence directe de cette montée fulgurante du cours des actions, la valeur marchande de la participation détenue par Moustafa a grimpé de 9,93 milliards de livres égyptiennes (soit 322,27 millions de dollars) au cours des 52 derniers jours, passant de 12,17 milliards EGP (394,82 millions de dollars) le 28 septembre à 22,10 milliards EGP (717,09 millions de dollars) au 20 novembre.