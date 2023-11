Ces armes inquiétantes qui intéressent la Chine et les USA

Dans l’arène internationale, la montée en puissance des capacités militaires chinoises et américaines, marquée par l’expansion de la marine chinoise et l’augmentation de son arsenal nucléaire, soulève des inquiétudes croissantes. Cette préoccupation est accentuée par les tensions en Mer de Chine méridionale, illustrées récemment par une confrontation aérienne risquée entre un avion de chasse chinois et un bombardier B-52 américain. La trajectoire alarmante de l’armée chinoise, mise en évidence par le général américain Charles Flynn, et la récente escalade de tensions entre les deux superpuissances exacerbent les préoccupations sécuritaires mondiales.

Ces préoccupations ont été mises en avant lors d’une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, où ils ont discuté des armes autonomes létales, parfois surnommées « robots tueurs ». Ces systèmes, intégrant des avancées en intelligence artificielle, sont capables de localiser, de sélectionner et d’attaquer des cibles sans intervention humaine. Bien qu’encore au stade de prototypes, ces armes représentent une potentielle révolution dans la guerre, rendant la visibilité sur le champ de bataille synonyme de danger mortel.

Ces développements soulèvent des questions éthiques cruciales. Des pays comme la France ont exprimé leur opposition à la délégation complète des décisions de vie ou de mort à des machines sans supervision humaine. Cependant, les États-Unis et la Chine, malgré quelques limites fixées par Washington, n’ont pas pris d’engagement ferme pour bannir ces armes.

Les déclarations contradictoires des deux nations, notamment concernant l’utilisation de l’IA dans les armes nucléaires, suggèrent des divergences d’opinion sur la gestion éthique de ces technologies.

Les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine se manifestent également dans leurs accusations mutuelles de manœuvres provocatrices en Mer de Chine méridionale. Ces incidents militaires, amplifiés par la propagande médiatique des deux côtés, risquent de compliquer les relations bilatérales et les discussions diplomatiques futures. La situation est particulièrement tendue à l’approche de rencontres diplomatiques de haut niveau, y compris une réunion potentielle entre Biden et Xi Jinping.