Un membre de la famille royale du Qatar achète l’hôtel du milliardaire James Dyson

La transaction qui a récemment fait sensation à Paris s’est déroulée dans le prestigieux 7e arrondissement, où l’immobilier atteint des sommets vertigineux. Il s’agit de l’acquisition d’un hôtel particulier de 700 m², vendu au prix exorbitant de 23,5 millions d’euros, soit plus de 32 000 euros le mètre carré. Cette vente, l’une des plus importantes de l’année, a rapidement fait les gros titres de la presse française, suscitant la curiosité de nombreux observateurs immobiliers.

Le mystère entourant le nouveau propriétaire de ce bijou architectural n’a pas tardé à être levé. Il s’agit ni plus ni moins de la famille royale du Qatar, qui a réussi à mettre la main sur cet hôtel particulier datant du XIXe siècle. L’emplacement, dans le 7e arrondissement de la capitale, à proximité de l’hôtel de Matignon, est un choix qui témoigne du goût exquis de ses nouveaux occupants.

La surprise est venue de l’autre côté de la transaction, car le vendeur n’est autre que James Dyson, l’homme d’affaires britannique qui occupe la 211e place sur la liste des plus grandes fortunes mondiales, avec une fortune estimée à 9,5 milliards de dollars cette année selon Forbes. Dyson est surtout connu en tant que fondateur du groupe éponyme, spécialisé dans des produits innovants tels que les aspirateurs cycloniques sans sac.

L’histoire de cet hôtel particulier remonte à 2019 lorsque James Dyson l’a acquis dans le but de l’aménager pour son fils. Doté d’un jardin de 70 m² et d’une piscine couverte d’une verrière, ce bâtiment abrite également une salle de jeu au sous-sol, une salle de sport et une suite au premier étage. De plus, un petit immeuble de trois étages surplombe la propriété, comportant notamment un studio de musique.

L’architecte de renom Pierre-Charles Dusillion est l’auteur de cette œuvre architecturale exceptionnelle, ayant consacré une grande partie de sa carrière à la rénovation d’édifices de ce type, comme le célèbre château d’Azay-le-Rideau. La façade de cet hôtel particulier, rue de Chanaleilles, est une véritable œuvre d’art, ornée de détails minutieux tels que des feuillages et des mascarons représentant des dragons, des satyres et des chauves-souris.

Le nouveau propriétaire de ce bien d’exception serait l’un des fils de l’ancien Premier ministre du Qatar, Hamad ben Jassem Al-Thani. Il n’est pas étonnant de voir la famille royale du Qatar investir dans des propriétés parisiennes, car elle a déjà été propriétaire de l’emblématique hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis, avant son rachat par Xavier Niel. De plus, le Qatar détient divers palaces parisiens, notamment Le Royal Monceau, l’hôtel Concorde Lafayette, ainsi que le célèbre Printemps Haussmann. Leur empreinte s’étend également sur les Champs-Élysées, avec une impressionnante possession de 35 000 mètres carrés.