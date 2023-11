Un milliardaire africain annonce une bonne nouvelle un projet gigantesque

L’Afrique est témoin d’une transformation majeure dans le secteur pétrolier, grâce à l’initiative d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche du continent. Sa raffinerie, une structure colossale de 20,5 milliards de dollars, est sur le point de changer la donne en matière de production pétrolière. Avec une capacité de raffinage impressionnante de 650 000 barils par jour, elle promet de produire 250 000 barils d’essence et 100 000 barils de gasoil et diesel chaque jour, réduisant ainsi massivement les importations de carburant. C’est une étape cruciale vers l’autosuffisance énergétique du Nigeria.

Une licence déjà sécurisée

Dangote a récemment annoncé que cette raffinerie a obtenu une licence pour raffiner plus de 300 000 barils de brut nigérian par jour, avec un démarrage imminent de la production d’essence. Insistant sur l’utilisation du pétrole nigérian pour alimenter cette installation, Dangote exprime sa volonté de soutenir les ressources nationales. Ce projet, bien que retardé par des obstacles, est désormais prêt à fonctionner très prochainement, selon les dires de Dangote.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, se lance également dans la rénovation d’une ancienne raffinerie. Ce projet, conduit par la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), vise à traiter rapidement 60 000 barils par jour, avec des plans d’accroître cette capacité au fil du temps. Ce développement s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à améliorer la sécurité énergétique et la prospérité économique du pays.

Outre ces développements internes, le Nigeria a augmenté sa production de pétrole de 60 000 barils par jour le mois dernier, atteignant un pic de production presque inégalé depuis deux ans. Ce boom pétrolier est également marqué par le lancement d’une nouvelle catégorie de brut, le Nembe, géré par une joint-venture entre la NNPC et Aiteo Eastern E&P Co. Ltd. Cette expansion significative de la production pétrolière illustre les efforts continus du Nigeria pour surmonter les défis dans le secteur.

Une bonne nouvelle pour le Nigeria

La collaboration entre les secteurs public et privé est également manifeste dans le projet de raffinerie Dangote, avec la NNPC détenant 20% de cette installation. Cette alliance stratégique reflète une nouvelle ère de partenariats intersectoriels, renforçant la stabilité économique et énergétique du Nigeria. Dangote, lors de l’inauguration, a souligné l’urgence de répondre aux besoins énergétiques du pays dès cette année.

Ces initiatives, menées par des figures comme Aliko Dangote et soutenues par des entreprises étatiques, marquent un tournant dans l’histoire énergétique de l’Afrique. Elles symbolisent un avenir où le continent, et en particulier le Nigeria, pourrait non seulement répondre à ses propres besoins énergétiques, mais aussi jouer un rôle majeur sur l’échiquier énergétique mondial. Ces développements promettent de renforcer l’économie nigériane et d’apporter une stabilité accrue dans la région.