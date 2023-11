Un milliardaire offre un voyage a 1200 employés et leurs familles

Publicité

Le patron du fonds spéculatif milliardaire Ken Griffin, fondateur de Citadel, a organisé un événement majeur pour célébrer les anniversaires de ses entreprises, Citadel et Citadel Securities. L’événement s’est déroulé du 27 au 29 octobre dernier et a rassemblé environ 1 200 employés et membres de leur famille.

Ken Griffin, dont la fortune est estimée à 35,4 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index, a offert ce voyage à Tokyo Disneyland, en couvrant les frais de voyage, d’hôtel, de nourriture, de billets pour les parcs Disney, de divertissement et même de garde d’enfants pour les participants. L’événement avait pour but de célébrer le 30e anniversaire de Citadel en 2020, une célébration qui n’avait pas eu lieu à l’époque en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que le 20e anniversaire de Citadel Securities l’année précédente.

Publicité

Les festivités comprenaient des visites à Tokyo Disney Resort, comprenant Tokyo Disneyland et DisneySea, ainsi que des performances musicales de Maroon 5 et Calvin Harris. Les participants à cette célébration venaient de six bureaux des sociétés en Asie-Pacifique, à savoir Hong Kong, Singapour, Sydney, Shanghai, Tokyo et Gurugram. En outre, environ 300 enfants faisaient partie des personnes prises en charges par le célèbre milliardaire.

Ken Griffin a également pris la parole lors de l’événement pour exprimer sa fierté envers les entreprises qu’il a créées, soulignant le rôle de celles-ci dans l’industrie financière. Il a déclaré : « Aujourd’hui, l’éventail de talents que nous avons réunis est tout simplement étonnant. Nous avons créé non pas une, mais deux entreprises à l’avant-garde de l’industrie. Ensemble, nous avons imaginé et construit l’avenir de la finance.«

Il convient de noter que les employés des sociétés aux États-Unis, au Canada et en Europe avaient déjà célébré le 20e anniversaire de Citadel Securities en 2022 avec un voyage à Disney World et Universal Studios, ainsi qu’un concert de Coldplay. Toutefois, en raison des restrictions liées à la COVID-19 dans certaines parties de l’Asie, de nombreux employés de la région n’ont pas pu y assister. L’événement de l’année précédente avait réuni environ 10 000 personnes, dont 2 500 enfants, et Ken Griffin avait également couvert les coûts de cette célébration.