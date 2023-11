Une célèbre chanteuse bat des milliardaires dans un classement

Dans une enquête d’octobre, les membres de la génération Z (la génération des personnes nées entre 1996 et 2010) ont partagé leurs opinions sur les exemples de réussite financière qu’ils considèrent les plus inspirants. Ce sondage révéla un changement significatif dans la perception des jeunes envers la réussite, mettant en avant des figures de la pop et des magnats des affaires milliardaires parmi leurs trois personnalités publiques les plus admirées. Trois des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk, se sont retrouvés en tête de liste, mais une surprise inattendue est venue chambouler les classements.

Les étudiants interrogés ont puisé leur inspiration financière à travers un éventail de secteurs, mais ils se sont tournés vers une figure résolument old-school lorsqu’on leur a demandé qui ils admiraient le plus en tant qu’histoire de réussite financière : le fondateur de Microsoft, âgé de 68 ans, Bill Gates. Cela démontre que la vision des jeunes sur la réussite financière ne se limite pas aux nouvelles tendances, mais embrasse également l’héritage des pionniers de la technologie.

Publicité

Cependant, le secteur technologique reste un pilier de l’admiration de la génération Z, avec Elon Musk, le PDG de Tesla, arrivant en troisième position. Musk, la personne la plus riche du monde, a captivé le public avec ses initiatives audacieuses, comme l’acquisition de Twitter et sa transformation en l’application X que nous connaissons aujourd’hui. Cependant, il est essentiel de noter que malgré ses succès, l’ancien Twitter a subi une perte considérable, perdant près de 70 millions de dollars par jour en valeur marchande. Cette réalité démontre que la réussite financière peut être parsemée de hauts et de bas, même pour les titans de l’industrie.

Le classement a également réservé une place inattendue à Taylor Swift, la célèbre chanteuse et compositrice. En obtenant la quatrième place, Taylor Swift a prouvé que le monde du divertissement pouvait rivaliser avec les géants de la technologie et des finances en matière de réussite financière. Son ascension fulgurante dans l’industrie musicale, associée à sa maîtrise de la gestion de sa carrière et de ses droits musicaux, en a fait une source d’inspiration pour de nombreux jeunes. Swift incarne ainsi l’idée que la persévérance et le talent peuvent mener à une réussite financière exceptionnelle.

En revanche, Warren Buffett, l’oracle d’Omaha, et l’un des investisseurs les plus respectés de tous les temps, arrive en cinquième position. Son approche éprouvée de l’investissement à long terme et sa sagesse financière en font un modèle pour ceux qui recherchent la stabilité et la croissance de leur patrimoine. Malgré sa position dans le classement, Buffett reste une icône dans le monde de la finance et continue d’inspirer les jeunes générations à investir judicieusement. Ci-dessous le classement: