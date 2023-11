Viagra : une étude indique une alternative gratuite et sans risque!

Share on Telegram

Les problèmes d’érection, également appelés dysfonction érectile (DE), touchent de nombreux hommes à divers moments de leur vie. Cette condition peut être due à des facteurs physiologiques, tels que des troubles vasculaires ou hormonaux, mais aussi à des causes psychologiques comme le stress ou l’anxiété. Pour pallier ces difficultés, le Viagra (nom générique : sildénafil) a été développé et est devenu l’un des traitements les plus populaires depuis sa mise sur le marché.

Il agit en augmentant le flux sanguin vers le pénis, facilitant ainsi l’érection lors d’une stimulation sexuelle. Cependant, comme tout médicament, le Viagra peut présenter des effets secondaires et ne convient pas à tout le monde, d’où l’importance d’une consultation médicale avant sa prise.

Une alternative à la portée de tous

L’exercice physique, accessible à tous et sans frais, pourrait être la clé pour traiter efficacement la dysfonction érectile, rivalisant ainsi avec des médicaments tels que le Viagra. Contrairement à ces médicaments, qui peuvent entraîner des effets secondaires tels que des brûlures d’estomac, des nausées ou des maux de tête, l’exercice offre une solution simple et naturelle.

Selon le physiologiste Larry Miller de Miller Scientific, l’exercice est « une option de traitement de première intention pour les troubles érectiles« , notamment pour ceux qui hésitent à prendre des médicaments. En effet, des séances de marche ou de cyclisme, pratiquées régulièrement, ont démontré des effets bénéfiques sur la fonction érectile.

Les chercheurs du Baylor College of Medicine, de Boston Scientific et de Miller Scientific ont mené une étude exhaustive, analysant 11 recherches précédentes comprenant au total 1 147 participants. Ces études étaient méthodiquement randomisées et avec des groupes témoins, offrant une solide fiabilité à leurs conclusions.

Le constat est encourageant : trois séances de 30 minutes d’exercice par semaine pourraient suffire pour constater une amélioration notable. Les hommes souffrant de DE sévère, en particulier, ont rapporté les gains les plus significatifs, avec une amélioration de 5 points sur une échelle standardisée allant de 6 à 30.

Bénéfiques d’une manière générale

Depuis des années, l’exercice physique est reconnu pour ses effets positifs sur la circulation sanguine, la réduction de l’obésité et la diminution de la tension artérielle, tous étant des facteurs de risque de la DE.

En fin de compte, cette recherche innovante offre une nouvelle perspective pour gérer la DE. Comme le souligne Miller, cela fournit « la preuve nécessaire pour recommander de manière définitive l’activité aérobique comme partie intégrante de la gestion de la DE« .