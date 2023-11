Viol, mariage forcé et harcèlement sexuel au Bénin : la criet se rapproche des victimes pour juger

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme va désormais déplacer ses procès près des victimes pour juger les Affaires de mœurs des personnes. L’ Assemblée Générale des magistrats de la Criet a pris cette décision pour « faciliter l’accès à la Cour pour les justiciables démunis ou résidant trop loin du siège de la Criet », d’après les informations rapportées par RFI.

En effet, relativement aux faits de viol, de mariages et de harcèlement sexuel, plus de 500 dossiers ont été portés devant la Chambre des infractions en 2022.

Mais, par manque de moyens pour assurer leur déplacement vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ou pour assurer leur hébergement pendant la durée du jugement, les victimes démunies s’absentent aux procès. Ce qui cause une lenteur dans les procédures judiciaires.

Face à cette situation, l’Assemblée générale des magistrats de la Criet a trouvé mieux de rapprocher les audiences des dossiers de viol, de mariage forcé et de harcèlement sexuel des victimes. Ainsi, les premières audiences foraines vont démarrer le 27 novembre 2023. Une audience foraine sera programmée chaque mois dans les tribunaux.