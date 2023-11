Visite à Goïta et Traoré: Tchiani consolide ses alliances dans la région

Share on Telegram

Le Général Abdourahamane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et Chef de l’État du Niger, a entrepris une série de visites diplomatiques cruciales, commençant par Bamako, au Mali, puis se poursuivant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces déplacements s’inscrivent dans une démarche de consolidation des alliances régionales, particulièrement significative après son ascension au pouvoir.

Sa première escale à Bamako a été marquée par des discussions avec le Colonel Assimi Goïta, mettant en lumière une solidarité entre les dirigeants des deux pays. Les échanges ont porté sur des thèmes critiques tels que la lutte anti-terroriste et la coopération économique, soulignant l’urgence d’une approche commune face aux défis sécuritaires et au contexte de sanctions internationales, en particulier de la CEDEAO et de l’Union européenne.

Poursuivant son périple, Tchiani s’est rendu à Ouagadougou où il a été chaleureusement accueilli par le Capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre a souligné la nécessité d’une coopération étroite entre le Niger et le Burkina Faso, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement du développement socio-économique. La visite a également servi à renforcer les relations bilatérales dans un contexte de pressions internationales croissantes.

L’accent mis sur la coopération militaire a été un point clé de ces rencontres, mettant ainsi en avant la volonté des dirigeants de mutualiser leurs forces pour mieux faire face aux menaces transfrontalières. Ces échanges ont également offert à Tchiani une plateforme pour obtenir des conseils stratégiques de ses homologues plus expérimentés dans la gestion de la dynamique politique et sécuritaire de la région.

La tournée de Tchiani a clairement illustré son intention de renforcer les alliances régionales en Afrique de l’Ouest. Face aux sanctions occidentales et de la CEDEAO, ces visites ont été perçues comme une démarche stratégique pour assurer un soutien régional, essentiel pour maintenir la stabilité et la sécurité dans la région.

La visite de Tchiani à Bamako et Ouagadougou symbolise une étape dans la diplomatie régionale. Elle souligne la nécessité d’une collaboration renforcée entre les pays du Sahel pour faire face aux défis communs malgré la pression internationale. Pour rappel, le Mali a récemment obtenu une victoire significative avec la reprise de la ville de Kidal des mains des groupes rebelles.