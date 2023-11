Voici les 6 artistes milliardaires qui dominent l’industrie musicale

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le showbiz est un monde à part avec des protagonistes qui sont habitués à la lumière. L’industrie de la musique par exemple est unique en son genre, car elle produit des superstars planétaires. Au fil du temps, ces superstars deviennent des icônes et inscrivent leurs noms dans les annales de l’histoire. Au cours de leur carrière, ces personnalités ne gagnent pas seulement qu’en notoriété, elles rentabilisent leurs voix et images à coup de montants stratosphériques.

C’est ainsi que diverses personnalités de l’industrie musicale ont réussi à se hisser dans le classement des personnes les plus riches du monde. Actuellement, l’on enregistre six chanteurs qui ont le statut de milliardaire. Ces artistes sont tous des poids lourds, des rockstars qui ont eu des carrières incroyables. Au fil du temps, certains d’entre eux ont porté la casquette de businessman. En effet, ces chanteurs ont investi dans des domaines variés allant de l’immobilier, la cosmétique, la mode, etc. Jay-Z est l’artiste qui domine sans partage le classement des chanteurs milliardaires.

Publicité

Cela fait plusieurs années maintenant qu’il occupe cette position. Le célèbre rappeur a bâti une impressionnante fortune qui selon des sources avoisine les 2.5 milliards de dollars. Le compagnon de Beyoncé possède en outre la marque de champagne Armand De Brignac qui est valorisé à plusieurs millions de dollars. Toujours dans le domaine de l’alcool, le quinquagénaire est le propriétaire de la marque de cognac Ussé.

En véritable homme d’affaires, Jay-Z est à la tête de la plateforme de streaming, TIDAL. Il en est de même pour Roc Nation, l’agence qui gère les intérêts de quelques-unes des plus grosses pointures de l’industrie du divertissement et du sport. Après avoir mis le monde du rap à ses pieds, le natif de New York se distingue comme un redoutable businessman. Il a plusieurs autres investissements à son actif qui lui rapportent très gros.

Dans le classement des artistes milliardaires, Jay-Z est talonné depuis quelque temps maintenant par Rihanna, superstar du RnB. Comme Jay-Z, Rihanna a méticuleusement bâti sa fortune. Avec son empire Fenty, elle pèse aujourd’hui 1,4 milliard de dollars. Dans le classement, vous retrouverez un autre afro-américain en la personne de Kanye West. Poids lourd de la musique américaine, l’ex-mari de Kim Kardashian était en concurrence avec Jay-Z pour s’octroyer le statut de milliardaire par référence dans l’industrie musicale.

Publicité

Abonné dans la rubrique faits divers depuis un moment, Kanye West a perdu de sa superbe, mais il n’en demeure pas moins que sa fortune fait toujours figure de référence dans le domaine du showbiz. Découvrez ci-dessous le classement des 6 artistes milliardaires de l’industrie de la musique