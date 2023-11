WhatsApp : Protégez vos appels en cachant votre adresse IP

WhatsApp, la célèbre messagerie de Meta, a récemment ajouté une fonctionnalité notable pour renforcer la confidentialité des appels. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de protéger leur adresse IP lors des appels, offrant ainsi une couche supplémentaire de sécurité. En activant cette option, le petit texte explicatif assure que la localisation de l’utilisateur restera indéchiffrable.

En effet, les appels effectués sur l’appareil en question seront acheminés de manière sécurisée par les serveurs de WhatsApp, éloignant ainsi tout risque de détermination de localisation. La particularité de cette fonctionnalité réside dans le fait qu’elle rompt avec la norme des connexions peer-to-peer. Contrairement à la plupart des messageries contemporaines, WhatsApp privilégie une approche sécurisée en acheminant les appels par ses propres serveurs.

Les experts de l’application, Daniel Sommermann, Sebastian Messmer et Attaullah Baig, soulignent sur le blog de WhatsApp que les connexions directes peer-to-peer facilitent des transferts de données rapides, mais exposent également les adresses IP des participants. Ces adresses peuvent révéler des informations sensibles telles que la localisation géographique ou le fournisseur d’accès à Internet, suscitant des préoccupations légitimes en matière de vie privée.

Pour activer cette protection de l’adresse IP sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent suivre quelques étapes simples. En se rendant dans les paramètres de l’application, en cliquant sur l’onglet Confidentialité, en descendant jusqu’au sous-menu « Avancés », et en activant l’option, ils renforcent leur confidentialité tout en perdant un peu en qualité d’appel. En effet, il est important de noter que cette mesure de sécurité a un impact sur la qualité des appels. Toutefois, pour ceux qui accordent une importance primordiale à la préservation de leur localisation, c’est un compromis acceptable.

WhatsApp, une application de messagerie instantanée révolutionnaire, a transformé la communication mondiale. Lancée en 2009, elle offre des appels, des messages texte et des fonctionnalités multimédias, devenant rapidement incontournable. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs, WhatsApp facilite les échanges mondiaux grâce à des conversations chiffrées de bout en bout, garantissant la confidentialité.

L’application propose des appels vidéo de haute qualité, partage de photos, vidéos et documents, créant une plateforme polyvalente. Son interface conviviale et son évolution constante en font un outil de communication essentiel pour le quotidien personnel et professionnel, transcendantr les frontières et connectant les individus à travers le monde.