Share on Telegram

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Dans une annonce qui a secoué le paysage politique ukrainien, Oleksiy Arestovitch, l’ancien « spin doctor » de Volodymyr Zelensky, a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Cette décision intervient après sa disgrâce et son départ du cercle présidentiel, marquant ainsi une nouvelle étape dans la carrière de cet homme politique autrefois influent.

Arestovitch a annoncé sa candidature lors d’un entretien accordé au média russe Meduza, provoquant des remous dans le pays. Le premier tour de l’élection présidentielle est prévu pour le 31 mars 2024, et Arestovitch est convaincu qu’il a toutes les chances de devenir le prochain président de l’Ukraine. Cette déclaration audacieuse résonne comme un défi lancé à l’establishment politique actuel.

Publicité

Le choix d’Arestovitch de s’exprimer dans un média russe d’opposition, Meduza, n’est pas anodin. Pour beaucoup de ses détracteurs en Ukraine, cette décision est perçue comme un geste provocateur, voire comme une complicité avec le Kremlin. En critiquant ouvertement la direction politique du pays et en appelant à ne pas « déshumaniser » les Russes, Arestovitch a suscité des accusations de trahison et de manipulation.

Ce qui frappe le plus dans la nouvelle orientation politique d’Arestovitch, c’est son appel à la paix avec la Russie. Alors qu’il était autrefois un fervent défenseur de la politique de Zelensky, il a désormais pris ses distances et qualifie le gouvernement actuel d’autoritaire. Sa promesse de paix avec la Russie est une rupture significative avec le passé et pourrait attirer un électorat fatigué des tensions géopolitiques.